Пол-Тюмени останется без воды: водоканал проводит плановые работы

«Это плановые работы на сетях водоснабжения и в рамках них мы планируем провести одновременную замену и ремонт сразу нескольких единиц запорно-регулирующей арматуры, — говорит заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Такие работы невозможно провести без полного осушения трубопроводов, поэтому перебоев водоснабжении не избежать. Тем не менее, это крайне важные работы, поскольку исправно работающая запорно-регулирующая арматура позволит проводить плановые и аварийные работы на сетях водоснабжения с минимальным отключением потребителей».