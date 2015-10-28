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Пол-Тюмени останется без воды: водоканал проводит плановые работы

28 октября 2015, 16:42
«Тюмень Водоканал» начнет работы на сетях в 22 часа 28 октября. В связи с этим перебои с водой до полного отсутствия будут отмечать в районе: от объездной дороги до Транссибирской магистрали (проходящей вдоль улицы 30 лет Победы) между улицей Мельникайте и районом Войновки, а также в границах улиц: Мельникайте-Чаплина-Молодежная.
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Тюмень

Бригадам водоканала предстоит заменить и отремонтировать сразу 5 единиц запорной арматуры, что позволит существенно повысить надежность системы городского водоснабжения, что особенно актуально в рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду.

«Это плановые работы на сетях водоснабжения и в рамках них мы планируем провести одновременную замену и ремонт сразу нескольких единиц запорно-регулирующей арматуры, — говорит заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Такие работы невозможно провести без полного осушения трубопроводов, поэтому перебоев водоснабжении не избежать. Тем не менее, это крайне важные работы, поскольку исправно работающая запорно-регулирующая арматура позволит проводить плановые и аварийные работы на сетях водоснабжения с минимальным отключением потребителей».

«Мы планируем подать максимально возможный объем воды по оставшимся в работе магистральным водоводам, тем не менее, перебои в водоснабжении до полного отсутствия, особенно, в часы пикового водопотребления, могут отмечаться в указанном районе. Естественно, в первую очередь это касается жителей верхних этажей», — поясняет начальник центральной диспетчерской службы тюменского водоканала Дмитрий Бычков.

Информационно-справочная служба произвела оповещение всех управляющих компаний и ТСЖ, попадающих в зону пониженного давления. А «управленцы» обязаны довести информацию до жителей города.

Напомним, что специалисты тюменского водоканала, начиная с 2009 года, активно реализуют программу по комплексной замене запорно-регулирующей арматуры. Всего на сетях холодного водоснабжения в Тюмени около 12000 единиц запорно-регулирующей арматуры, в рамках ремонтной кампании 2015 года уже заменено и отремонтировано около 400 единиц аварийной и неработающей запорной арматуры.

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