Легочные заболевания — слабое место тюменского здравоохранения

«У вас этому (легочным заболеваниям — прим.ред.) уделяется мало внимания. И вы являетесь регионом, который в российском здравоохранении считается плохим в этом отношении: высокая смертность, низкие профилактическая программа и уровень вакцинации, например, против пневмококка. У вас нет врачей, которые специализируются в области легочного здоровья», — сказал он и добавил, что ситуация со временем меняется, вопрос обсуждается, тем не менее, проблема пока остается.