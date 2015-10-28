Легочные заболевания — слабое место тюменского здравоохранения

«У вас этому (легочным заболеваниям — прим.ред.) уделяется мало внимания. И вы являетесь регионом, который в российском здравоохранении считается плохим в этом отношении: высокая смертность, низкие профилактическая программа и уровень вакцинации, например, против пневмококка. У вас нет врачей, которые специализируются в области легочного здоровья», — сказал он и добавил, что ситуация со временем меняется, вопрос обсуждается, тем не менее, проблема пока остается.
Он сообщил, что для легочных, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета факторы риска едины: табакокурение и другие агрессивные формы воздействия на человеческий организм, которые приходят ему на смену; гиподинамия; нездоровое питание. Этим вопросам нужно посвящать больше времени и сил.
«Я не знаю, как в Тюмени, но в Москве есть проблема: мужчины стали сокращать потребление табака, а у женщин оно стало возрастать», — сказал Александр Григорьевич и напомнил, что пассивное курение также агрессивно, как и обычное курение, особенно к нему чувствительны дети и женщины.
В целом академик РАН отметил, что здравоохранение в области на очень хорошем уровне и даже в передовиках: «У вас хорошие традиции в области кардиохирургии, нейрохирургии. Вы построили лучший центр радиобиологии».
Сегодня на пленарном заседании XIII Терапевтического форума, который проходит в Тюмени с 26 по 30 октября, Александр Чучалин (г. Москва) доложит об инновационных лекарственных препаратах XXI века. «В области лекарственных препаратов происходит революция. Приходят очень высокие технологии, которые позволяют создать целевые лекарственные препараты. И часть их производится в России», — пояснил он тему своего доклада.
Добавим, что форум нацелен на профилактику и обучение медицинских работников Тюменской области, обмен опытом с другими регионами и странами. Участников ждут конференции, мастер-классы, школы для практических врачей, семинары, тренинги, экспертные советы.