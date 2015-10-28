nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Баков не будет! В Тюмени стартует пилотный метод вывоза мусора

28 октября 2015, 12:56
В частном секторе Тюмени невозможно установить мусорные баки под ТБО, в связи с этим в разрезе улиц Колхозной — Трактовой — Шахтеров — Салехардской будет курсировать спецтехника.
Сюжет
Тюмень

Жители частного сектора, в частности улиц Салехардской, Революции, Пышминской, Агеева, Совхозной, Трактовой, на общем собрании пришли к выводу, что установить контейнеры под твердые бытовые отходы без нарушения требований СанПиН «42-128-4690-88» невозможно.

«Было принято решение о применении бесконтейнерного метода (метода подбора) вывоза мусора в разрезе улиц Колхозной — Трактовой — Шахтеров — Салехардсой согласно схеме движения спецтехники. Также были установлены дни и время вывоза мусора — понедельник, пятница с 10 до 12 часов», — доводит информацию до тех, кто на собрании не был МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО г. Тюмени».

Управа напоминает, что такой метод вывоза является пилотным, и в период с 1.11.2015 по 1.12.2015 будет принято решение о его целесообразности.

При условии заключения всеми жителями вышеуказанного участка индивидуальной жилой застройки договоров на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора до 1.11.2015 года автотранспорт, осуществляющий вывоз мусора на данном участке, начнет курсировать 2.11.2015 года.

Всю интересующую информацию по вопросам вывоза мусора можно получить по телефону 43-27-80 — МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО г. Тюмени».

По вопросам заключения договоров нужно обращаться в ООО «М-Стройиндустрия» по телефону 68-32-37.

#Новости#Мусор#Тюмень#Частный сектор#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25