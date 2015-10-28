Баков не будет! В Тюмени стартует пилотный метод вывоза мусора

«Было принято решение о применении бесконтейнерного метода (метода подбора) вывоза мусора в разрезе улиц Колхозной — Трактовой — Шахтеров — Салехардсой согласно схеме движения спецтехники. Также были установлены дни и время вывоза мусора — понедельник, пятница с 10 до 12 часов», — доводит информацию до тех, кто на собрании не был МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО г. Тюмени».