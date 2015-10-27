В Тюмени выпустили мобильное приложение Malloko

В нашем городе вышло новое уникальное мобильное приложение Malloko. С помощью этой программы можно следить за всеми акциями, скидками и распродажами в ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Фаворит» и ТРЦ «Малахит».

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