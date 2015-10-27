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В Тюмени выпустили мобильное приложение Malloko

27 октября 2015, 12:05
В нашем городе вышло новое уникальное мобильное приложение Malloko. С помощью этой программы можно следить за всеми акциями, скидками и распродажами в ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Фаворит» и ТРЦ «Малахит».
Сюжет
Тюмень

В мобильном приложении Malloko есть навигация торговых центров «Солнечный», «Фаворит» и «Малахит», что поможет сделать ваш шопинг проще и удобнее.

Скачав приложение, вы будете в курсе предстоящих праздников и мастер-классов трёх торгово-развлекательных центров.

Уникальность приложения Malloko заключается в возможности выкладывать свои фотографии прямо из примерочных магазинов и мгновенно получать советы, оценки и лайки от друзей и не только.

Мобильное приложение Malloko уже доступно на Google Play и App Store.

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