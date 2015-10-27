В Тюмени выпустили мобильное приложение Malloko

В мобильном приложении Malloko есть навигация торговых центров «Солнечный», «Фаворит» и «Малахит», что поможет сделать ваш шопинг проще и удобнее.
Скачав приложение, вы будете в курсе предстоящих праздников и мастер-классов трёх торгово-развлекательных центров.
Уникальность приложения Malloko заключается в возможности выкладывать свои фотографии прямо из примерочных магазинов и мгновенно получать советы, оценки и лайки от друзей и не только.
Мобильное приложение Malloko уже доступно на Google Play и App Store.