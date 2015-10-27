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Россия вошла в десятку стран с самым привлекательным населением

27 октября 2015, 14:42
Россия вошла в десятку стран с самым привлекательным населением. Заняв, правда, лишь последнюю строчку ТОП-10. Интересно, что чаще всего привлекательными жителей нашей страны называли сами россияне, итальянцы и испанцы.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на туристский сервис momondo, первое место в списке стран с самым привлекательным населением заняла Италия. На второй строчке рейтинга — знойные красавцы и красавицы Испании. Третье место в ТОП-10 занимает США. Также в десятку вошли Франция, Швеция, Бразилия, Великобритания, Германия и Норвегия.

Несмотря на то, что красотой русских девушек принято восхищаться во всем мире, Россия заняла в рейтинге стран с самым привлекательным населением лишь десятую строчку. Чаще всего привлекательными жителей России называли сами россияне (41 процент опрошенных), итальянцы (20 процентов) и испанцы (18 процентов). Высоко оценили красоту россиян и турки.

Отметим, что если себя россияне скромно назвали самыми привлекательными во всем мире, то на вторую и третью строчки они поставили фаворитов — итальянцев и испанцев. Меньше всего же жителей нашей страны привлекает, как выяснилось, внешность датчан и голландцев. Впрочем, как показывают результаты исследования, жители Нидерландов и Дании также не считают россиян красивыми.

При подготовке рейтинга были опрошены более 15 тысяч туристов из 15 стран мира, в том числе порядка тысячи респондентов из России.

#Новости#Рейтинги#Россия#Красота#Таня#Общество
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