Россия вошла в десятку стран с самым привлекательным населением

Отметим, что если себя россияне скромно назвали самыми привлекательными во всем мире, то на вторую и третью строчки они поставили фаворитов — итальянцев и испанцев. Меньше всего же жителей нашей страны привлекает, как выяснилось, внешность датчан и голландцев. Впрочем, как показывают результаты исследования, жители Нидерландов и Дании также не считают россиян красивыми.