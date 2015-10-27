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На турнире по World of Tanks победила Syberia

27 октября 2015, 09:13
В воскресенье, 25 октября, в центре тюменской подготовки «Тюмень-дзюдо» состоялся турнир всемирно известной игры World of Tanks под названием «Герои Сибири».

Комментатором этого события стал популярный стример среди танкистов Сергей Vspishka Карапетян. Главным призом являлась поездка на гранд — финал в Новосибирск, где примут участие победители шести региональных команд.

В Тюмени в лан-финал вышли четыре команды, прошедшие предварительный отбор. Первое место заняла команда Syberia, второе — One of the team, третье — Heart of the champion и четвертое место заняла команда из самых молодых участников — Brabus.

Одновременно на площадке мероприятия проводились соревнования в индивидуальном зачете. Принять участие мог любой без предварительной регистрации. Для этой цели была отведена отдельная зона с сорока компьютерами. Желающие выстаивали свою очередь по часу ради того, чтобы сыграть в бой на презентационном аккаунте. Презентационный аккаунт включает в себя всю боевую технику, 100% прокачку машин и 50 тыс. игрового золота на счету. В личном зачете победу одержал Михаил Зимнухов, набравший 2806 опыта на танке «Черчилль III».

Для двухтысячной толпы болельщиков была организована программа в традиционной для данной игры военной тематике. Ведущий мероприятия Андрей Родной (Comedy Radio) развлекал гостей с помощью викторин и безобидных шуток в адрес участников. Каждый мог сфотографироваться с красивыми девушками в камуфляжных костюмах и с настоящим противотанковым оружием.

Автор: Нина Копылова

Фото: автора

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