На турнире по World of Tanks победила Syberia

Комментатором этого события стал популярный стример среди танкистов Сергей Vspishka Карапетян. Главным призом являлась поездка на гранд — финал в Новосибирск, где примут участие победители шести региональных команд.
В Тюмени в лан-финал вышли четыре команды, прошедшие предварительный отбор. Первое место заняла команда Syberia, второе — One of the team, третье — Heart of the champion и четвертое место заняла команда из самых молодых участников — Brabus.
Одновременно на площадке мероприятия проводились соревнования в индивидуальном зачете. Принять участие мог любой без предварительной регистрации. Для этой цели была отведена отдельная зона с сорока компьютерами. Желающие выстаивали свою очередь по часу ради того, чтобы сыграть в бой на презентационном аккаунте. Презентационный аккаунт включает в себя всю боевую технику, 100% прокачку машин и 50 тыс. игрового золота на счету. В личном зачете победу одержал Михаил Зимнухов, набравший 2806 опыта на танке «Черчилль III».
Для двухтысячной толпы болельщиков была организована программа в традиционной для данной игры военной тематике. Ведущий мероприятия Андрей Родной (Comedy Radio) развлекал гостей с помощью викторин и безобидных шуток в адрес участников. Каждый мог сфотографироваться с красивыми девушками в камуфляжных костюмах и с настоящим противотанковым оружием.
Автор: Нина Копылова
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