На турнире по World of Tanks победила Syberia

Одновременно на площадке мероприятия проводились соревнования в индивидуальном зачете. Принять участие мог любой без предварительной регистрации. Для этой цели была отведена отдельная зона с сорока компьютерами. Желающие выстаивали свою очередь по часу ради того, чтобы сыграть в бой на презентационном аккаунте. Презентационный аккаунт включает в себя всю боевую технику, 100% прокачку машин и 50 тыс. игрового золота на счету. В личном зачете победу одержал Михаил Зимнухов, набравший 2806 опыта на танке «Черчилль III».