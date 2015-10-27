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К тюменцам приходят незнакомые люди под видом судебных приставов

27 октября 2015, 08:48
В последнее время участились случаи, когда к жителям Тюмени и области, задолжавшим по той или иной причине, приходят незнакомые люди из сторонних организаций под видом судебных приставов. Разберемся, как выглядит пристав, и что он обязан предоставить.
Сюжет
Тюмень

Судебные приставы — должностные лица — государственные гражданские служащие Российской Федерации, на которых Федеральным законом «О судебных приставах» возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также по осуществлению правоприменительных функций и функций по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

Если к вам пришёл судебный пристав, то он должен представиться и предъявить служебное удостоверение в раскрытом виде, в котором имеется фотография и указаны: территориальный орган ФССП России, номер служебного удостоверения, фамилия, имя, отчество, должность, классный чин. Удостоверение должно быть подписано руководителем территориального органа ФССП России. Фото и подпись руководителя на удостоверении защищены голограммами, удостоверение заламинировано плёнкой. Документ имеет срок действия.

Затем, судебный пристав должен разъяснить причину своего визита и основания для проведения исполнительных действий, подкрепив свои действия материалами исполнительного производства, включая постановление о возбуждении исполнительного производства и подлинник исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство.

Если все же закралось сомнение в достоверности предъявленного служебного удостоверения и материалов исполнительного производства, следует проверить нагрудный знак судебного пристава с серией и номером, который крепится на груди с левой стороны форменной одежды и позвонить в дежурную часть УФССП России по Тюменской области по номеру: 8(3452) 49 53 53 с просьбой подтвердить «подлинность» судебного пристава и законность его действий.

Нужно учитывать, что исполнительные действия проводятся в период с 6.00 до 22.00 часов в рабочие дни, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Визит судебного пристава неожиданностью быть не может, так как сторонам исполнительного производства направляется постановление о возбуждении исполнительного производства и даётся время для добровольного исполнения требований исполнительного документа.

Также следует иметь ввиду, что для выяснения всех обстоятельств по наличию (отсутствию) задолженности необходимо обращаться в структурные подразделения судебных приставов по месту регистрации или к данным информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» в случаях, если пришло sms-сообщение, требующее незамедлительно оплатить долг, информирует пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

#Новости#Судебные приставы#Мошенничество#Тюмень#Женя#Общество
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