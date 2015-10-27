К тюменцам приходят незнакомые люди под видом судебных приставов

Если все же закралось сомнение в достоверности предъявленного служебного удостоверения и материалов исполнительного производства, следует проверить нагрудный знак судебного пристава с серией и номером, который крепится на груди с левой стороны форменной одежды и позвонить в дежурную часть УФССП России по Тюменской области по номеру: 8(3452) 49 53 53 с просьбой подтвердить «подлинность» судебного пристава и законность его действий.