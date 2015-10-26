Минус 5% от первоначального взноса: Сбербанк меняет рыночный расклад

Квартира в новостройке и на вторичном рынке: снижение с 20% до 15%
С 26 октября 2015 года минимальный первоначальный взнос в Сбербанке снижен с 20% до 15% по следующим продуктам:
— «Приобретение готового жилья»;
— «Премиум Жилищный кредит на приобретение готового жилья»;
— «Приобретение строящегося жилья»;
— «Премиум Жилищный кредит на приобретение строящегося жилья»;
и по акциям:
— «Единство» и «Молодая семья» вне зависимости от наличия детей.
Загородная недвижимость: снижение с 30 % до 25%.
Минимальный первоначальный взнос снижен с 30% до 25% по следующим продуктам:
— «Строительство жилого дома»;
— «Премиум Жилищный кредит на строительство жилого дома»;
— «Загородная недвижимость»;
— «Премиум Жилищный кредит на приобретение/строительство загородной недвижимости».
«У 95%, то есть у подавляющего большинства банков требование к первоначальному взносу — не менее 20–25%», — комментирует Ирина Пономарчук, руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Этажи». — «Таким образом, после изменения условий по первоначальному взносу ипотечное предложение Сбербанка — одно из самых привлекательных на сегодня».
Решить свой жилищный вопрос в комплексе можно, обратившись в федеральную риэлторскую компанию «Этажи», которая наряду с риэлторскими услугами, предлагает и услуги ипотечного брокериджа.
* ОАО «Сбербанк России», ген.лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г.