Минус 5% от первоначального взноса: Сбербанк меняет рыночный расклад

«У 95%, то есть у подавляющего большинства банков требование к первоначальному взносу — не менее 20–25%», — комментирует Ирина Пономарчук, руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Этажи». — «Таким образом, после изменения условий по первоначальному взносу ипотечное предложение Сбербанка — одно из самых привлекательных на сегодня».