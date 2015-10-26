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Минус 5% от первоначального взноса: Сбербанк меняет рыночный расклад

26 октября 2015, 16:25
Новые возможности появились у тех, кто планирует решать свой жилищный вопрос. Один из лидеров российского банковского рынка — Сбербанк существенно снизил первоначальный взнос по ипотечным продуктам.
Сюжет
Тюмень

Квартира в новостройке и на вторичном рынке: снижение с 20% до 15%

С 26 октября 2015 года минимальный первоначальный взнос в Сбербанке снижен с 20% до 15% по следующим продуктам:

— «Приобретение готового жилья»;

— «Премиум Жилищный кредит на приобретение готового жилья»;

— «Приобретение строящегося жилья»;

— «Премиум Жилищный кредит на приобретение строящегося жилья»;

и по акциям:

— «Единство» и «Молодая семья» вне зависимости от наличия детей.

Загородная недвижимость: снижение с 30 % до 25%.

Минимальный первоначальный взнос снижен с 30% до 25% по следующим продуктам:

— «Строительство жилого дома»;

— «Премиум Жилищный кредит на строительство жилого дома»;

— «Загородная недвижимость»;

— «Премиум Жилищный кредит на приобретение/строительство загородной недвижимости».

«У 95%, то есть у подавляющего большинства банков требование к первоначальному взносу — не менее 20–25%», — комментирует Ирина Пономарчук, руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Этажи». — «Таким образом, после изменения условий по первоначальному взносу ипотечное предложение Сбербанка — одно из самых привлекательных на сегодня».

Решить свой жилищный вопрос в комплексе можно, обратившись в федеральную риэлторскую компанию «Этажи», которая наряду с риэлторскими услугами, предлагает и услуги ипотечного брокериджа.

* ОАО «Сбербанк России», ген.лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г.

#Новости#Тюмень#Этажи#Банки#Недвижимость#Женя#Общество
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