Авария в центре Тюмени: сын сбитой насмерть женщины получит 500 тысяч

Как ранее сообщалось, 26 февраля 2014 года работник екатеринбургской компании ООО «Элемент-Трейд» Вячеслав Устюгов на грузовом автофургоне-рефрижераторе Mercedes доставил из Екатеринбурга в Тюмень товар, который в течение дня развозил по магазинам, находясь в состоянии наркотического опьянения. Вечером около 20:22 водитель направился еще в одну торговую точку. Подъезжая по левому (четвертому) ряду к перекрестку улиц Республики — Мельникайте, Устюгов решил с Республики повернуть налево — на Мельникайте, хотя установленный дорожный знак 5.15.2 разрешал ему движение только прямо. Кроме того, при повороте налево водитель не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 14-го маршрута, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством. Автобус отбросило на тротуар, где он насмерть сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 46 и 57 лет. Третья пострадавшая — 20-летняя девушка — была тяжело ранена. Еще 13 человек после аварии поступили в больницу с различными ушибами и ссадинами.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 30 декабря 2014 года Ленинский районный суд города признал Устюгова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека), и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управлять транспортным средством сроком на 2 года.
Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей.
В августе 2015 года сын погибшей в аварии 57-летней женщины обратился в Ленинский районный суд с иском к ООО «Элемент-Трейд». Как указал, заявитель, он в тот роковой вечер проезжал мимо аварии, не зная еще, что в ней погибла его мать. Не дождавшись вечером матери с работы, он с отцом стал волноваться. Отец обратился полицию. Около трех часов ночи 27 февраля 2014 года сотрудники ДПС пришли к ним домой и сообщили о гибели матери.
Представитель ответчика ООО «Элемент-Трейд» в суде иск не признал, не желая возмещать ущерб.
Дело было рассмотрено с участием работника прокуратуры Ленинского округа. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
На днях суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО «Элемент-Трейд» в пользу заявителя 513493 рубля в счет возмещения морального вреда и судебных расходов.