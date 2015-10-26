Авария в центре Тюмени: сын сбитой насмерть женщины получит 500 тысяч

Как ранее сообщалось, 26 февраля 2014 года работник екатеринбургской компании ООО «Элемент-Трейд» Вячеслав Устюгов на грузовом автофургоне-рефрижераторе Mercedes доставил из Екатеринбурга в Тюмень товар, который в течение дня развозил по магазинам, находясь в состоянии наркотического опьянения. Вечером около 20:22 водитель направился еще в одну торговую точку. Подъезжая по левому (четвертому) ряду к перекрестку улиц Республики — Мельникайте, Устюгов решил с Республики повернуть налево — на Мельникайте, хотя установленный дорожный знак 5.15.2 разрешал ему движение только прямо. Кроме того, при повороте налево водитель не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 14-го маршрута, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством. Автобус отбросило на тротуар, где он насмерть сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 46 и 57 лет. Третья пострадавшая — 20-летняя девушка — была тяжело ранена. Еще 13 человек после аварии поступили в больницу с различными ушибами и ссадинами.