Жители Тюмени стали участниками головокружительного эксперимента

Телеканал Da Vinci Learning занимает особое место в линейке каналов Viasat, входящего в пакет цифрового ТВ «Дом.ru», ведь он создается для самой особой категории зрителей — детей и подростков от 2 до 16 лет. Главные требования к контенту для юных зрителей не только развлекать, но и развивать кругозор детей, воспитывать и обучать при помощи игр, творчества, мультфильмов. А высокое разрешение трансляции в HD-формате превращает телевизор в центр увлекательного обучения.