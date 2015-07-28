Жители Тюмени стали участниками головокружительного эксперимента

В День города 25 июля на Цветном бульваре жители Тюмени смогли стать участниками необычного эксперимента. Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Da Vinci Learning организовали праздник и при помощи гелиевых шаров подняли ребенка в воздух.
С самого утра команда проекта готовилась к запуску. Было надуто около 4000 воздушных шаров, а высота конструкции достигала 7 метров.
Кроме главного эксперимента тюменцев ждала развлекательная программа с конкурсами от «Дом.ru» и Da Vinci Learning. И все это проходило в атмосфере яркого шоу и детского восторга.
Первый экспериментальный отрыв от земли с маленьким добровольцем состоялся в 13:30. Любознательных ребятишек при помощи надёжных страховочных тросов закрепляли на летающей конструкции и аккуратно поднимали в воздух. За время мероприятия смогли полетать около восьмидесяти детей.
«Полёт на воздушных шарах — это что-то невероятное! Мы сегодня получили море позитивных эмоций, а главное, теперь мы знаем, сколько же нужно шаров, чтобы поднять ребёнка в воздух», — делится впечатлениями мама одного из юных добровольцев.
Восторженные дети и их счастливые родители, заполнившие площадку, где проходило мероприятие, подтверждали — головокружительный эксперимент с Da Vinci удался!
Телеканал Da Vinci Learning занимает особое место в линейке каналов Viasat, входящего в пакет цифрового ТВ «Дом.ru», ведь он создается для самой особой категории зрителей — детей и подростков от 2 до 16 лет. Главные требования к контенту для юных зрителей не только развлекать, но и развивать кругозор детей, воспитывать и обучать при помощи игр, творчества, мультфильмов. А высокое разрешение трансляции в HD-формате превращает телевизор в центр увлекательного обучения.
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