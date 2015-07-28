Жители Европейского обеспокоены появлением руферов на крышах

Отреагировали на снимки, запечатлевшие опасное увлечение, и тюменские СМИ. Издания писали о том, что руферы проникают на крыши незаконно, взламывая их (управляющая компания говорила о 4 взломах за лето); оставляют за собой мусор. Полиция в то же время отмечала, что выходить на крышу не запрещено, а уголовное дело можно возбудить только если нанесен вред имуществу дома в зависимости от суммы ущерба.
Накануне руферы ответили на претензии тюменцев. Молодые люди отметили, что не ломают двери, не оставляют мусор, не пьют и не курят. «Я даже рад, что мы вас так заинтересовали, — отметил тюменский человек-паук Сергей Девляшов и пригласил желающих в группу, посвященную покорению крыш http://vk.com/roofs_tyumen. — Риск для нас минимальный, ибо занимаемся профессиональным спортом, и не надо за нас беспокоиться. Спасибо за внимание!».
Руферы похвастались своим новым достижением — покорением громоотвода на бизнес-центре «Столыпин», который находится на улице 50 лет Октября.
Объяснения не развеяли негативного настроя тюменцев. «Просто глядя на вас, профессионалов, непрофессионалы, подростки могут отправиться на тот свет…», — считает Дмитрий Татаренков.
«Конечно, это никакой не спорт. В любом травмоопасном виде спорта есть защита, а это чистой воды показуха и шоу. Не было б ютуба и вконтакта, не было бы и «спорта», — отмечает Алмаз Вагапов.
NashGorod.ru уже писал о Сергее Девляшове — тюменском человеке-пауке. Молодой человек тогда покорил интернет экстремальными видео о том, как он взбирается на мост Влюбленных по тросу, по трубе взбирается на крышу 16-этажки, на «Арт-палас» и покоряет другие тюменские высотки. Сергей много лет занимался скалолазанием, потом переключился на паркур, затем — на фриран. В интервью Сергей отмечал, что ему не страшно взбираться на высоту, это только сложно физически.