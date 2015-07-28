Жители Европейского обеспокоены появлением руферов на крышах

NashGorod.ru уже писал о Сергее Девляшове — тюменском человеке-пауке. Молодой человек тогда покорил интернет экстремальными видео о том, как он взбирается на мост Влюбленных по тросу, по трубе взбирается на крышу 16-этажки, на «Арт-палас» и покоряет другие тюменские высотки. Сергей много лет занимался скалолазанием, потом переключился на паркур, затем — на фриран. В интервью Сергей отмечал, что ему не страшно взбираться на высоту, это только сложно физически.