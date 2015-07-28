В трех поликлиниках города введены электронные медкарты

В поликлиниках № № 2, 7 и 13 в Тюмени сейчас отшлифовываются все процессы по работе с электронными медкартами, специалисты прошли обучение. С декабря текущего года их опыт будет тиражироваться по всем остальным учреждениям амбулаторного звена областной столицы. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Заруба на заседании регионального правительства, которое глава области Владимир Якушев провел в понедельник, 27 июля.
Напомним, электронная медицинская карта позволит сократить очереди в регистратуре, время на поиск карты и систематизирует информацию.
Первыми опробовали медкарту в Областной клинической больнице № 1.
В регионе активно работают и над введением электронного рецепта. С июня текущего года в поликлинике № 7 в тестовом режиме началась выписка льготных рецептов на лекарства в электронном виде.
По словам Олега Зарубы, преимущества системы заключаются в возможности получения препаратов без наличия бумажного рецепта, по документу, удостоверяющему личность. Помимо этого, автоматически проводится учет остатков лекарственных средств. Таким образом, в режиме онлайн программа фиксирует, сколько выдано лекарств конкретному пациенту и на какой временной период. Итоги опытной эксплуатации системы планируется подвести в октябре, после чего ее внедрение начнется в других учреждениях.
Благодаря информатизации здравоохранения в 2016 году станет возможным наладить электронный обмен с ведущими российскими клиниками, оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь, ускорить процесс направления в них пациентов. Данные необходимых обследований будут оперативно передаваться в электронном виде, что позволит сократить сроки согласования решения о госпитализации в 30 раз.
Олег Заруба также привел свежие данные о структуре записи на прием к врачам. Так, в первом и втором квартале текущего года 77% пациентов записались через регистратуру, а 23% воспользовались дистанционными каналами. С октября прошлого года более чем в два раза увеличилось число тех, кто записывается на прием через интернет и мобильное приложение.
Центром телефонного обслуживания Тюменской области проведен опрос записавшихся на прием к врачу через интернет. Всего опрошено 1060 пациентов из восьми медицинских организаций, 72,3% из них отметили, что время ожидания в очереди составило до 10 минут, 13,5% провели в ожидании приема свыше 20 минут, почти 5% от 10 до 20 минут, 9,5% не запомнили, сколько они ждали приема.
На вопрос, попал ли пациент в назначенное время на прием, 73% ответили — да, 21% -нет, 6%-затруднились ответить на данный вопрос, сообщает пресс-служба губернатора.
Глава региона отметил, что 21% не попавших в назначенное время на прием и почти 14% пациентов, которые провели в очереди в ожидании приема более 20 минут — достаточно высокие показатели, нужно стремиться к их снижению.