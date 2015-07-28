В трех поликлиниках города введены электронные медкарты

Олег Заруба также привел свежие данные о структуре записи на прием к врачам. Так, в первом и втором квартале текущего года 77% пациентов записались через регистратуру, а 23% воспользовались дистанционными каналами. С октября прошлого года более чем в два раза увеличилось число тех, кто записывается на прием через интернет и мобильное приложение.