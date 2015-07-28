Ученые прогнозируют новый Всемирный потоп

С зарубежными коллегами согласны российские ученые. «Эти пять метров подъема океана должны быть очень серьезным сигналом к тому, что на самом деле огромное количество низменных территорий, где проживает большая часть населения планеты, окажутся в зоне затопления. Можно сказать, что Восточное побережье США, к сожалению, по результатам такого моделирования, полностью окажется в зоне затопления», — цитирует сайт vesti.ru заведующую лабораторией геоэкологии МГИМО Наталью Рязанову.