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Ученые прогнозируют новый Всемирный потоп

28 июля 2015, 10:22
Уровень воды в мировом океане растет быстрыми темпами — на 25% быстрее, чем считалось раньше. Воды становится больше на пять метров в год. Американские ученые, сделавшие данные подсчеты, опасаются, что такими темпами уже через 35–50 лет с поверхности земли могут исчезнуть целые континенты.

С зарубежными коллегами согласны российские ученые. «Эти пять метров подъема океана должны быть очень серьезным сигналом к тому, что на самом деле огромное количество низменных территорий, где проживает большая часть населения планеты, окажутся в зоне затопления. Можно сказать, что Восточное побережье США, к сожалению, по результатам такого моделирования, полностью окажется в зоне затопления», — цитирует сайт vesti.ru заведующую лабораторией геоэкологии МГИМО Наталью Рязанову.

В зоне риска вместе с Восточным побережьем США окажется север Канады и часть Латинской Америки. Как пишут федеральные СМИ, Австралия рискует уйти под воду в той части, где проживают 80 процентов ее населения. Кроме того, подтопленными могут оказаться крупнейшие мегаполисы Европы, прибрежные города и целые страны. Через полвека экологи прогнозируют 150 миллионов климатических беженцев.

#Новости#Мир#Ученые#Таня#Общество
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