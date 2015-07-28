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На тюменских улицах появятся новые дорожные знаки

28 июля 2015, 10:52
В целях обеспечения безопасности дорожного движения к 1 августа на нескольких улицах Тюмени будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена».

Как сообщает пресс-служба администрации города, указатели появятся при въезде с улицы Водопроводной во двор дома № 32, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд на территорию, по улице Кирова на участке от Хохрякова до Советской в обоих направлениях, по улице Малыгина, на участке от Холодильной до Мельникайте, также в обоих направлениях.

В месте заезда на парковку по направлению движения от улицы Холодильной в сторону улицы Мельникайте будет нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.11 (сплошная и прерывистая), чтобы обеспечить беспрепятственный выезд с прилегающих территорий и обеспечить безопасность дорожного движения на указанном участке.

К 3 августа знак «Остановка запрещена» появится на подъезде к кольцевой развязке улиц Мельникайте — Федюнинского. Данное решение было принято по результатам заседания территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Кроме того, для обеспечения проезда пожарно-спасательной техники, служб экстренной медицинской помощи к жилым домам, принято решение об установке дорожных знаков «Стоянка запрещена» на проезде по улице Энтузиастов в районе домов с № 16 по № 25. Мероприятия по установке технических средств будут выполнены в срок до 25 августа.

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