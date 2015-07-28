На тюменских улицах появятся новые дорожные знаки

Как сообщает пресс-служба администрации города, указатели появятся при въезде с улицы Водопроводной во двор дома № 32, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд на территорию, по улице Кирова на участке от Хохрякова до Советской в обоих направлениях, по улице Малыгина, на участке от Холодильной до Мельникайте, также в обоих направлениях.