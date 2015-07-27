У Боровского и Богандинского создадут первые индустриальные парки

Площадка в Боровском расположится на 28 гектарах земли. Она будет разбита на участки под организацию отдельных производств, к каждому — исходя из заявленных потребностей, будут подведены газ, электроэнергия, сети водоснабжения и водоотведения. О своем желании работать здесь уже заявили 13 инвесторов. Они готовы создать порядка 300 новых рабочих мест. Площадь индустриального парка в поселке Богандинском — 69 гектаров. На сегодня ведутся переговоры с двумя потенциальными резидентами о размещении здесь крупных производств, сообщает сайт тюменского омбудсмена Ларисы Невидайло.