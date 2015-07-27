У Боровского и Богандинского создадут первые индустриальные парки

Губернатор осмотрел практически готовый к запуску рыбоперерабатывающий завод ООО «ЭРА-98» в поселке Молодежный. Здесь уже смонтировано все необходимое оборудование. Генеральный директор предприятия Руслан Цицкиев ознакомил Владимира Якушева с инфраструктурой завода, на котором планируется выпускать порядка 350 наименований продукции. С вводом нового цеха возрастет мощность предприятия, оно будет производить до 5 тысяч тонн готовой продукции в год. Общий объем инвестиций составит до 1 млрд. руб. Создано 192 новых рабочих места.
Сегодня под маркой «Эра моря» продукция поставляется в Москву, Самару, Екатеринбург, Курган, Омск. Представительства компании есть на Ямале и в Югре.
В районе деревни Гусева завершается строительство крупного и современного логистического комплекса продовольственных и непродовольственных товаров. Владимир Якушев побывал на строительной площадке и поинтересовался количеством задействованных в проекте местных подрядчиков. Открытие логистического центра запланировано на октябрь.
Тем временем в Тюменском районе готовят площадки под будущие инвестпроекты. В ближайшей перспективе недалеко от поселков Боровский и Богандинский будут созданы первые индустриальные парки, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Глава региона осмотрел обе площадки и обсудил со специалистами технические вопросы по их инженерной подготовке для потенциальных резидентов.
Площадка в Боровском расположится на 28 гектарах земли. Она будет разбита на участки под организацию отдельных производств, к каждому — исходя из заявленных потребностей, будут подведены газ, электроэнергия, сети водоснабжения и водоотведения. О своем желании работать здесь уже заявили 13 инвесторов. Они готовы создать порядка 300 новых рабочих мест. Площадь индустриального парка в поселке Богандинском — 69 гектаров. На сегодня ведутся переговоры с двумя потенциальными резидентами о размещении здесь крупных производств, сообщает сайт тюменского омбудсмена Ларисы Невидайло.
«Наша задача создать для инвесторов наиболее благоприятные условия. Мы неплохо продвинулись за последние годы в этом плане, но, как показывает практика, отсутствие подготовленных площадок — самый большой тормоз процесса. Тратится много времени на поиск участка, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Когда заработают индустриальные парки, все проблемы будут решаться гораздо быстрее», — подчеркнул губернатор.