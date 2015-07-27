Съездили за добавкой: водитель пойдет под суд за гибель коллеги

Из материалов уголовного дела следует, что Дульцев и двое его земляков из Курганской области работали в одной из фирм в Тюменском районе. Вечером 25 июня 2015 года по окончании рабочего дня он пил с ними спиртное, а когда алкоголь закончился, компания решила съездить за добавкой в магазин в деревню Криводанова. Пьяный Дульцев сел за руль, а его приятели — один на переднее пассажирское сиденье, а другой — на заднее пассажирское сиденье справа. Закупив в деревенском магазине водки, пива, продуктов питания, они поехали обратно. Дульцев был пристегнут ремнем безопасности, а его пассажиры нет. На 35 километре дороги Тюмень — Криводанова водитель не вписался в правый поворот, автомобиль занесло в правый кювет, он опрокинулся на левый бок и ударился о деревья.