Съездили за добавкой: водитель пойдет под суд за гибель коллеги

Как отмечают в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Из материалов уголовного дела следует, что Дульцев и двое его земляков из Курганской области работали в одной из фирм в Тюменском районе. Вечером 25 июня 2015 года по окончании рабочего дня он пил с ними спиртное, а когда алкоголь закончился, компания решила съездить за добавкой в магазин в деревню Криводанова. Пьяный Дульцев сел за руль, а его приятели — один на переднее пассажирское сиденье, а другой — на заднее пассажирское сиденье справа. Закупив в деревенском магазине водки, пива, продуктов питания, они поехали обратно. Дульцев был пристегнут ремнем безопасности, а его пассажиры нет. На 35 километре дороги Тюмень — Криводанова водитель не вписался в правый поворот, автомобиль занесло в правый кювет, он опрокинулся на левый бок и ударился о деревья.
В результате происшествия водитель получил ссадины, пассажир с переднего пассажирского сиденья — средней тяжести вред здоровью (его выбросило из салона автомобиля на землю), пассажир с заднего сиденья получил серьезные повреждения шейного отдела позвоночника, множественные переломы ребер, и погиб на месте. Ему было 40 лет, у него остался маленький сын 2014 года рождения.
Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у Дульцева составила 0,86 мг/л.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что санкция ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.