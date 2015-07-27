Организаторы «Стального характера» проверят на мусор озеро Круглое

Проверкой территории займутся активисты программы «Здравый смысл», а также руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов и заместитель главы управы ЛАО Олег Савчук. Как отмечают в пресс-службе Фонда, участники проинспектируют окрестности Круглого, а также Лесопарк имени Гагарина с целью выявить источники загрязнения и выработать меры по их предотвращению.
«Мы обеспокоены экологическим состоянием территории, прилегающей к озеру Круглое. В этих местах всегда занимаются спортом и гуляют с детьми жители районов Тарманы, Матмасы и Мыс. Я надеюсь, что благодаря проведению забега „Стальной характер“ нам удастся устранить имеющиеся здесь загрязнения и предотвратить их появление в будущем», — прокомментировал Руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.
Напомним, что забег «Стальной характер» пройдет 8 августа в рамках программы популяризации ЗОЖ «Здравый смысл», реализуемой Фондом поддержки спорта и общественного правопорядка при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.