Организаторы «Стального характера» проверят на мусор озеро Круглое

«Мы обеспокоены экологическим состоянием территории, прилегающей к озеру Круглое. В этих местах всегда занимаются спортом и гуляют с детьми жители районов Тарманы, Матмасы и Мыс. Я надеюсь, что благодаря проведению забега „Стальной характер“ нам удастся устранить имеющиеся здесь загрязнения и предотвратить их появление в будущем», — прокомментировал Руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.