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Организаторы «Стального характера» проверят на мусор озеро Круглое

27 июля 2015, 16:20
Фонд поддержки спорта совместно с представителями Управы Ленинского административного округа Тюмени намерены завтра, 28 июля, проинспектировать место будущего экстремального забега «Стальной характер» в районе озера Круглое. Причина — загрязнения окружающей среды на трассе будущего мероприятия.

Проверкой территории займутся активисты программы «Здравый смысл», а также руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов и заместитель главы управы ЛАО Олег Савчук. Как отмечают в пресс-службе Фонда, участники проинспектируют окрестности Круглого, а также Лесопарк имени Гагарина с целью выявить источники загрязнения и выработать меры по их предотвращению.

«Мы обеспокоены экологическим состоянием территории, прилегающей к озеру Круглое. В этих местах всегда занимаются спортом и гуляют с детьми жители районов Тарманы, Матмасы и Мыс. Я надеюсь, что благодаря проведению забега „Стальной характер“ нам удастся устранить имеющиеся здесь загрязнения и предотвратить их появление в будущем», — прокомментировал Руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.

Напомним, что забег «Стальной характер» пройдет 8 августа в рамках программы популяризации ЗОЖ «Здравый смысл», реализуемой Фондом поддержки спорта и общественного правопорядка при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

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