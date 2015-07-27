Мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили информацию свидетелей произошедшего, уточнив, что мужчина 1958 года рождения скончался. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. Обстоятельства смерти тюменца устанавливаются. Собранные полицией материалы будут переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области.