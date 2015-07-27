Мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа

Это произошло утром в субботу, 25 июля, на улице Валерии Гнаровской. Как сообщили в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru очевидцы, мужчина упал из окна с высоты пятого этажа. Его увезла машина скорой помощи.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили информацию свидетелей произошедшего, уточнив, что мужчина 1958 года рождения скончался. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. Обстоятельства смерти тюменца устанавливаются. Собранные полицией материалы будут переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Отметим, что это далеко не первый за последнее время случай выпадения людей из окон. С начала лета в средства массовой информации попало несколько трагических историй. Так, например, 17 июля из окна дома № 81 на улице Пермякова выпал мужчина, он погиб. В начале июня на улице Зелинского пострадала, а после умерла в больнице шестилетняя девочка. На улице П. Артамонова из окна с высоты 13 этажа упала молодая девушка. Еще несколько человек, выпавших из окна этим летом, чудом остались живы.