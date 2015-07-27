82% россиян не берут больничный

Опрос проводился в июле среди 1 тысячи представителей работодателей и 1600 трудоустроенных респондентов из всех округов России.
О том, что им приходилось ходить на работу больными признались 82% опрошенных. Из них 42% объясняют такое поведение большим объемом работы и отсутствием в коллективе взаимозаменяемости. Денежный вопрос при этом стоит не так остро — опасаясь снижения дохода, болеют на работе 18% опрошенных. Столько же россиян выходят на работу нездоровыми при наличии важных нерешенных вопросов, например, важной сделки, пишут «Известия».
Каждый десятый объясняет свои действия чувством ответственности. Еще 9% — недовольством руководства: «Мой работодатель против больничных»; 5% не хотят обращаться в поликлинику, 4% утверждают, что на их работе больничные не оплачиваются. О страхе потерять работу из-за болезни заявили 3% опрошенных, — говорится в отчете Superjob.
При этом женщины выходят на работу больными чаще мужчин — 85 и 79%, соответственно. Чаще всего болезнь «на ногах» переносят респонденты от 35 до 44 лет (88%), реже — россияне старше 45 (76%).
Как показал опрос работодателей, 10% компаний сами доплачивают болеющим сотрудникам, чтобы уменьшить их финансовые потери из-за ухода на больничный. Еще 5% используют другие меры, чтобы стимулировать работников болеть дома, например, разрешают болеть без больничного, позволяя сотруднику отлежаться несколько дней дома, и оплачивают этот промежуток как обыкновенные рабочие дни.
«Некоторые работодатели разрешают сотрудникам на время болезни работать из дома по интернету или брать на период недомогания отгулы, ранее заработанные или авансом. Часть компаний предлагает сотрудникам, не желающим брать больничный, провести эти дни как оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет», — говорится в отчете. Однако две трети российских работодателей пока не уделяют внимания этому вопросу.