82% россиян не берут больничный

О том, что им приходилось ходить на работу больными признались 82% опрошенных. Из них 42% объясняют такое поведение большим объемом работы и отсутствием в коллективе взаимозаменяемости. Денежный вопрос при этом стоит не так остро — опасаясь снижения дохода, болеют на работе 18% опрошенных. Столько же россиян выходят на работу нездоровыми при наличии важных нерешенных вопросов, например, важной сделки, пишут «Известия».