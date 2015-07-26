В велоквесте приняли участие и спортсмены, и любители

В день рождения Тюмени горожане приняли участие в празднике и генерировали добро. Так, на площади у технопарка прошел увлекательный велоквест, участники которого не только соревновались в быстроте и ловкости велосипедной езды, но и оказывали тем самым помощь тяжелобольным детям.