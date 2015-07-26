В велоквесте приняли участие и спортсмены, и любители

Квест проходил при поддержке компании «Фортум» в рамках благотворительной акции «Генератор добра». Средства, которые жители нашего города смогли «сгенерировать», будут перечислены на счет благотворительной организации «Ключ к жизни».
Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на церемонии открытия сказал, что это новое мероприятие в праздничной программе Дня города, в котором принимают участие все: и спортсмены, и те, кто просто любит кататься на велосипеде, и неравнодушные граждане.
«Первые велосипедные дорожки появились в Ленинском административном округе. Более 20 км будут сделаны в течение этого года, — подчеркнул он. — Я уверен, что сторонники активного образа жизни это оценят, а пешеходы с уважением отнесутся к тому, чтобы соблюдались правила дорожного движения».
С праздником тюменцев поздравили заместитель исполнительного директора по региональной политике в Западно-Сибирском регионе ОАО «Фортум» Евгений Шидяев, депутаты Тюменской городской думы Юрий Баранчук и Ольга Павлова, руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт.
Велосипедисты, получившие в подарок новую велополосу в районе Технопарка, поделились с волонтерами и жителями Тюмени своими впечатлениями о преимуществах такого передвижения по городу, добавили в пресс-службе администрации.