Празднование Дня города — без происшествий

Накануне, 25 июля, на территории Тюмени прошло более 40 мероприятий, посвященных празднованию 429-й годовщины со дня основания города. Более 70 тысяч человек посетили праздничные площадки.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, личный состав тюменской полиции был переведен на усиленный режим несения службы. В охране общественного порядка в период торжеств приняло участие более 500 сотрудников органов внутренних дел.
Наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации, были максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. В установленном порядке проводилось обследование мест проведения массовых мероприятий за два часа до их начала специалистами ОМОН и кинологами со служебными собаками.
Одной из главных задач для органов внутренних дел являлось недопущение противоправных действий со стороны граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области полковник полиции Сергей Рыбаков поблагодарил личный состав за службу. Сергей Германович отметил, что благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка во время празднования Дня города не допущено.