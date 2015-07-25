На Чаплина открыли надземный пешеходный переход

Во вновь открытом надземном пешеходном переходе установлены подъемные устройства и пандусы для доступа маломобильных групп населения, оборудовано освещение объекта.
Напомним, подрядная организация ОАО «Мостострой-11» была вынуждена закрыть данный объект после того, переход подвергся вандальным действиям населения и за месяц работы был приведен практически в негодность. В целях предотвращения повторения случившегося в переходе установлены камеры видеонаблюдения, объект подключен к системе «Безопасный город».
Существующий наземный пешеходный переход будет ликвидирован до 3 августа.