На Чаплина открыли надземный пешеходный переход

Напомним, подрядная организация ОАО «Мостострой-11» была вынуждена закрыть данный объект после того, переход подвергся вандальным действиям населения и за месяц работы был приведен практически в негодность. В целях предотвращения повторения случившегося в переходе установлены камеры видеонаблюдения, объект подключен к системе «Безопасный город».