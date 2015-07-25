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На Чаплина открыли надземный пешеходный переход

25 июля 2015, 12:17
Надземный пешеходный переход в районе улицы Николая Чаплина в Тюмени открыт для пешеходов с 10.00 часов 25 июля. Когда-то его закрыли, из-за вандальных действий горожан.
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Тюмень

Во вновь открытом надземном пешеходном переходе установлены подъемные устройства и пандусы для доступа маломобильных групп населения, оборудовано освещение объекта.

Напомним, подрядная организация ОАО «Мостострой-11» была вынуждена закрыть данный объект после того, переход подвергся вандальным действиям населения и за месяц работы был приведен практически в негодность. В целях предотвращения повторения случившегося в переходе установлены камеры видеонаблюдения, объект подключен к системе «Безопасный город».

Существующий наземный пешеходный переход будет ликвидирован до 3 августа.

#Новости#Тюмень#Женя#Общество
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