YouTube удалил со своего портала сериалы «Физрук» и «Чернобыль»

Напомним, 22 июля Роскомнадзор предупредил YouTube о внесении в реестр нарушителей, если администраторы ресурса не удалят 137 ссылок с нелегальным контентом. Регулятор обеспечивает защиту авторских прав компании «ТНТ-Телесеть» по решению Мосгорсуда от 7 апреля этого года.