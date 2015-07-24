YouTube удалил со своего портала сериалы «Физрук» и «Чернобыль»

«По всем адресам, направленным ранее в адрес YouTube, противоправная информация удалена», — говорится в сообщении регулятора.
Напомним, 22 июля Роскомнадзор предупредил YouTube о внесении в реестр нарушителей, если администраторы ресурса не удалят 137 ссылок с нелегальным контентом. Регулятор обеспечивает защиту авторских прав компании «ТНТ-Телесеть» по решению Мосгорсуда от 7 апреля этого года.
Суд по заявлению телеканала постановил принять предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на многосерийные фильмы «Физрук» и «Чернобыль», размещенные на видеохостинге YouTube.
Фото: www.rus-obr.ru