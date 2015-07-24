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YouTube удалил со своего портала сериалы «Физрук» и «Чернобыль»

24 июля 2015, 13:13
По требованию Роскомнадзора видеохостинг YouTube удалил со своего портала противоправный контент, нарушающий авторские права. Напомним, претензии правообладателя касались 137 ссылок с нелегально размещенными на сервисе копиями сериалов компании «ТНТ-Телесеть».
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Тюмень

«По всем адресам, направленным ранее в адрес YouTube, противоправная информация удалена», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, 22 июля Роскомнадзор предупредил YouTube о внесении в реестр нарушителей, если администраторы ресурса не удалят 137 ссылок с нелегальным контентом. Регулятор обеспечивает защиту авторских прав компании «ТНТ-Телесеть» по решению Мосгорсуда от 7 апреля этого года.

Суд по заявлению телеканала постановил принять предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на многосерийные фильмы «Физрук» и «Чернобыль», размещенные на видеохостинге YouTube.

Фото: www.rus-obr.ru

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