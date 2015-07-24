Врачи медсанчасти «Нефтяник» вернули пациенту способность говорить.

После перенесенной тяжелой пневмонии житель Шадринска Руслан Череповский потерял способность говорить. В течение года он общался с родными и близкими только жестами. Медики в родном городе не смогли помочь Руслану, тогда он обратился в профильное отделение оториноларинголоии, которое открылось на базе медсанчасти «Нефтяник».