Врачи медсанчасти «Нефтяник» вернули пациенту способность говорить.

После перенесенной тяжелой пневмонии житель Шадринска Руслан Череповский потерял способность говорить. В течение года он общался с родными и близкими только жестами. Медики в родном городе не смогли помочь Руслану, тогда он обратился в профильное отделение оториноларинголоии, которое открылось на базе медсанчасти «Нефтяник».
«Для реконструкции дыхательных путей используются специально разработанные биологические материалы, которые позволяют восстановить дыхательные пути практически в первозданном состоянии», — рассказал отоларинголог МСЧ «Нефтяник» Дмитрий Щербаков.
Руслану удалось восстановить голос и дыхание, пациент чувствует себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ «Нефтяник».
Отметим, ранее лор-пациентов оперировали только в экстренном режиме в двух больницах города. С 1 июня 2015 года на базе медсанчасти «Нефтяник» открыто первое в Тюменской области полноценное профильное отделение оториноларинголоии (ЛОР-отделение). Отделение готово принять 26 пациентов одновременно. Помимо комфортабельных палат, среди которых есть и больничные апартаменты класса VIP, лор-служба оснащена самым передовым оборудованием отечественного и импортного производства.
Высококвалифицированные оториноларингологи используют самые современные мировые технологии диагностики ЛОР-заболеваний (эндоларингоскопия, отомикроскопия) и восстановительной оториноларингологии, в том числе, лазерные методы лечения, эндо- и микроскопическую технику, а также микродебридер.
Наличие собственной диагностической базы: лаборатории клинической диагностики, патоморфологии, отделение лучевой диагностики — позволяют своевременно выявлять наиболее редкие заболевания в условиях одного учреждения. Все операции осуществляются исключительнол с использованием новейшей эндоскопической техники и микрохирургического инструментария, а также современного микроскопа OMPIVario на базе интегрированного операционного комплекса последнего поколения OR-1.
Стационарное лечение проводится по адресу: г. Тюмень, ул. 4-й км Червишевского тракта, строение 1. Медицинская помощь оказывается только взрослому населению (с 18 лет) в рамках программы ОМС, ДМС или на платной основе.