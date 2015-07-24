Вдовам военнослужащих предлагают выплачивать дополнительные пенсии

По мнению законодателей, супруги военнослужащих часто сталкивались в своей жизни с многочисленными проблемами, связанными с переездами и проживанием в отдаленных уголках страны. В связи с этим многие из них не имели возможности постоянно работать и в итоге получают маленькие пенсии.
«Эта инициатива возникла по многочисленным просьбам вдов военных пенсионеров городов Северодвинск Архангельской области и Балтийск Калининградской области, но сама проблема актуальна во всей стране. У этих женщин всегда была нелегкая жизнь. Постоянно переезжали, проживали в офицерских общежитиях. Столкнувшись с таким горем, как потеря любимого мужа и отца семейства, одновременно некоторые могут столкнуться и с проблемой нищеты, — сказал Ярослав Нилов. — Поэтому ко Дню ВМФ наша фракция вновь поднимает вопрос справедливых выплат вдовам тех, кто, рискуя жизнью, охранял наше отечество».
Размер пенсии по потере кормильца парламентарии предлагают определить в размере 30% от денежного довольствия военнослужащего, пишут «Известия». Напомним, на сегодняшний день, в соответствии с законом, лишь жены лиц, погибших в период Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак, могут претендовать на пенсию по потере кормильца независимо от получения другой пенсии.
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