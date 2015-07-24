nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вдовам военнослужащих предлагают выплачивать дополнительные пенсии

24 июля 2015, 14:47
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов подготовили проект закона, согласно которому вдовам и вдовцам военных предлагается дать право получать пенсию по потере кормильца. При этом собственная пенсия должна сохраняться.
Сюжет
Тюмень

По мнению законодателей, супруги военнослужащих часто сталкивались в своей жизни с многочисленными проблемами, связанными с переездами и проживанием в отдаленных уголках страны. В связи с этим многие из них не имели возможности постоянно работать и в итоге получают маленькие пенсии.

«Эта инициатива возникла по многочисленным просьбам вдов военных пенсионеров городов Северодвинск Архангельской области и Балтийск Калининградской области, но сама проблема актуальна во всей стране. У этих женщин всегда была нелегкая жизнь. Постоянно переезжали, проживали в офицерских общежитиях. Столкнувшись с таким горем, как потеря любимого мужа и отца семейства, одновременно некоторые могут столкнуться и с проблемой нищеты, — сказал Ярослав Нилов. — Поэтому ко Дню ВМФ наша фракция вновь поднимает вопрос справедливых выплат вдовам тех, кто, рискуя жизнью, охранял наше отечество».

Размер пенсии по потере кормильца парламентарии предлагают определить в размере 30% от денежного довольствия военнослужащего, пишут «Известия». Напомним, на сегодняшний день, в соответствии с законом, лишь жены лиц, погибших в период Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак, могут претендовать на пенсию по потере кормильца независимо от получения другой пенсии.

Фото: http://rpzemetchino.zemetchino.pnzreg.ru

#Новости#Пенсия#Тюмень#ЛДПР#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25