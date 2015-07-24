Вдовам военнослужащих предлагают выплачивать дополнительные пенсии

«Эта инициатива возникла по многочисленным просьбам вдов военных пенсионеров городов Северодвинск Архангельской области и Балтийск Калининградской области, но сама проблема актуальна во всей стране. У этих женщин всегда была нелегкая жизнь. Постоянно переезжали, проживали в офицерских общежитиях. Столкнувшись с таким горем, как потеря любимого мужа и отца семейства, одновременно некоторые могут столкнуться и с проблемой нищеты, — сказал Ярослав Нилов. — Поэтому ко Дню ВМФ наша фракция вновь поднимает вопрос справедливых выплат вдовам тех, кто, рискуя жизнью, охранял наше отечество».