В День города в Тюмени будет тепло и солнечно

Сегодня, 24 июля, в городе +17 градусов. Западный ветер дует со скоростью 5 м/с. В течение дня ожидается потепление до +21 градуса. В вечернее время столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля, а ветер ослабнет. На протяжении всего дня временами будет идти дождь.
Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в День города, в субботу, 25 июля, днем будет солнечно и тепло. В светлое время суток температура воздуха составит +21 градус. Западный ветер наберет скорость 4 м/с. Вечером столбики термометров покажут 17 градусов выше нуля. Ветер снизит скорость до 1 м/с. В вечернее время ожидается небольшой дождь.
По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье, 26 июля, будет пасмурно и прохладно. В дневное время воздух прогреется до +18 градусов. Северный ветер подует со скоростью 3 м/с. Вечером столбики термометров опустятся на одну отметку, а ветер немного утихнет. На протяжение всего дня в Тюмени ожидаются дожди.
Фото: www.zmnvest.ru