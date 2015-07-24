В День города в Тюмени будет тепло и солнечно

По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье, 26 июля, будет пасмурно и прохладно. В дневное время воздух прогреется до +18 градусов. Северный ветер подует со скоростью 3 м/с. Вечером столбики термометров опустятся на одну отметку, а ветер немного утихнет. На протяжение всего дня в Тюмени ожидаются дожди.