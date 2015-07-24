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В День города по Тюмени расставят палатки с врачами

24 июля 2015, 08:30
«Палатки здоровья», где все желающие смогут получить консультации врачей, будут работать на четырех праздничных площадках в День города, 25 июля.
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Тюмень

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города, тюменцы смогут пройти бесплатно экспресс-диагностику здоровья — измерить уровень артериального давления, вес и объем талии. Все желающие получат полезные советы от специалистов. Организаторы акции будут также раздавать буклеты с полезными советами по профилактике социально значимых заболеваний.

«Следует отметить, что организация «Палаток здоровья» в рамках масштабных городских мероприятий является новым межведомственным проектом. Такие консультации по формированию здорового жизни среди населения уже успешно проводились в День независимости на Цветном бульваре и на Международном турнире по дзюдо «Большой шлем», рассказал директор департамента здравоохранения администрации города Юрий Гиберт.

В День города на Цветном бульваре с 12 до 18 часов «Палатку здоровья» организуют врачи городских поликлиник № 3 и № 5. С 12 до 17 часов на площади 400-летия Тюмени будут работать специалисты из поликлиники № 6. В зоне отдыха Заречных микрорайонов с 14 до 19 часов проконсультируют представители поликлиник № 1 и № 8. В сквере Депутатов с 13 до 17 часов, около ЦКиИ «Современник», будут работать врачи из поликлиники № 12.

#Новости#Департамент здравоохранения#Здоровье#Тюмень#День города#Медицина#Саша#Общество
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