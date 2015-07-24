Тюменские школьницы предлагают установить пешеходный лифт на ЖД вокзале

Команда по робототехнике школы № 65 г. Тюмени «Лего Леди», состоящая исключительно из представительниц прекрасного пола, разработала макет железнодорожного вокзала с использованием различных механизмов. Свой проект «Вокзал — доступная среда» школьницы представили на Всероссийской робототехнической олимпиаде, проходившей в июне в городе высоких технологий Иннополисе.
Напомним, что ученицы 4 класса школы № 65 Валерия Краснова, Ксения Михалева и Арина Соколенко стали победителями в младшей возрастной категории в номинации «Лучший проект». Школьницы получили самые высокие оценки среди 23 команд-участниц.
«Побывав на нашем вокзале, мы поняли, что пользоваться пешеходным мостом для выхода к перрону, особенно пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям и мамам с колясками, крайне неудобно. В своем проекте мы отразили идеи, которые помогут создать безбарьерную среду на железнодорожном вокзале», — рассказывает Лера Краснова.
Главная разработка юных робототехников — пешеходный лифт, призванный обеспечить перевозку пассажиров через железнодорожные пути. По мнению авторов проекта, механизм позволит безопасно преодолевать большие расстояния, а с помощью еще одного нововведения — подъемной платформы — люди с ограниченными возможностями здоровья смогут беспрепятственно осуществить посадку в поезд. Также обновленный вокзал оснащен автоматическими дверями, терминалом для выдачи посадочных талонов, световым табло и звуковым информированием о прибытии электропоездов.
На разработку проекта у девочек ушло несколько месяцев, сконструировать вокзал, комфортный для всех пассажиров, — задача не из легких. «При программировании проекта мы использовали 9 блоков, а работа всего вокзала осуществляется по 16 программам», — рассказывает Арина Соколенко.
Победа команды «Лего Леди» в соревнованиях Всероссийского масштаба не первая. В 2014 году ребята уже становились победителями Российского этапа Всемирной олимпиады роботов. На достигнутом юные изобретатели останавливаться не собираются. В планах у школьниц разработать новые возможности внедрения доступной среды на железнодорожном вокзале, продемонстрировать проект на конкурсе «Моя IT-идея» и, конечно же, победить, сообщают в департаменте образования администрации города Тюмени.