Тюменские школьницы предлагают установить пешеходный лифт на ЖД вокзале

Победа команды «Лего Леди» в соревнованиях Всероссийского масштаба не первая. В 2014 году ребята уже становились победителями Российского этапа Всемирной олимпиады роботов. На достигнутом юные изобретатели останавливаться не собираются. В планах у школьниц разработать новые возможности внедрения доступной среды на железнодорожном вокзале, продемонстрировать проект на конкурсе «Моя IT-идея» и, конечно же, победить, сообщают в департаменте образования администрации города Тюмени.