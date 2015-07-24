Свалку возле Ямальского-2 ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Установлено, что вдоль проезжей части по ул. Закалужской располагается несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов площадью до 300 кв м. Свалка находится на земельном участке, который на праве собственности принадлежит акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области».