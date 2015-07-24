Свалку возле Ямальского-2 ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Как ранее сообщалось, 13 мая 2015 года в сети Интернет на видеохостинге YouTube был опубликован видеоматериал о большой свалке мусора в Тюмени рядом с новым жилым микрорайоном Ямальский-2.
Прокуратура Калининского округа Тюмени совместно с комитетом по экологии и благоустройству департамента городского хозяйства администрации города выехала на место.
Установлено, что вдоль проезжей части по ул. Закалужской располагается несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов площадью до 300 кв м. Свалка находится на земельном участке, который на праве собственности принадлежит акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области».
Согласно действующему законодательству запрещается допускать захламление, загрязнение и засорение земель. Собственники обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления.
В этой связи прокуратура округа направила в Центральный районный суд Тюмени иск, в котором потребовала обязать собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, не дожидаясь судебного решения, добровольно очистило территорию от стихийной свалки.
В связи с этим прокуратура округа отказалась от иска, и производство по делу было прекращено. Об этом сообщает прокуратура Калининского округа Тюмени.