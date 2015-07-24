Школьники смогут получить профессию без аттестата

У Российских школьников появится возможность получить профессию без аттестата о среднем образовании. Глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов подписал приказ, согласно которому к освоению основных программ обучения рабочим профессиям, а также к получению должностей служащих отныне допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования. Ранее предъявлялось требование о наличии школьного аттестата.

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