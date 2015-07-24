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Школьники смогут получить профессию без аттестата

24 июля 2015, 12:25
У Российских школьников появится возможность получить профессию без аттестата о среднем образовании. Глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов подписал приказ, согласно которому к освоению основных программ обучения рабочим профессиям, а также к получению должностей служащих отныне допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования. Ранее предъявлялось требование о наличии школьного аттестата.
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Тюмень

«Программы профессионального обучения позволяют приобрести первоначальные профессиональные компетенции и не относятся к уровню среднего профессионального образования. В процессе обучения учащиеся смогут приобрести навыки по профессиям, требования к которым, согласно профессиональным стандартам, ограничиваются освоением программ профессионального обучения и не требуют уровня среднего профессионального и высшего образования», — заявили в пресс-службе Минобрнауки.

Само по себе профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение обучающимися квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

Организовывается оно зачастую центрами занятости населения и компаниями, заинтересованными в подготовке кадров определенной квалификации. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное образование, состоит из нескольких сотен наименований, среди которых: кладовщик, охранник, грузчик, дворник, сортировщик, лесоруб, повар, официант, курьер, кучер, лифтер, младший воспитатель, фармацевт, бортпроводник и т.д.

Утвержденные изменения не отменяют действующих норм трудового законодательства, а лишь призваны дать возможность начать раньше осваивать необходимую сферу будущей деятельности молодого специалиста, пишут «Известия».

Фото: news.vdv-s.ru

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