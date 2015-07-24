Сергей Шойгу рассказал, почему обрушилась казарма в Омске

Напомним, 12 июля в казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение пролетов-перекрытий одной из секций. В это время там находились 337 человек. Под завалами оказались 42 военнослужащих. 23 человека погибли, еще 19 солдат оказались в больницах. Жителей Тюменской области среди погибших и пострадавших не было. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 286 УК РФ (халатность, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, превышение должностных полномочий).