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Сергей Шойгу рассказал, почему обрушилась казарма в Омске

24 июля 2015, 17:41
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал причины обрушения казармы в Омске. Главная из них — некачественно выполненная еще в 1975 году кладка стен. Ремонт 2013 года только усугубил ситуацию.

«По результатам работы комиссии, основная причина — некачественно выполненная кладка стен при строительстве казармы в 1975 году. Большинство конструкций, во всяком случае внутренние, сделаны практически без раствора, что показывает, что мы сегодня абсолютно правильное решение приняли по проверке всех сооружений в этом учебном центре», — сказал Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра, после этого в течение 40 лет шло постепенное размывание несущих конструкций. Шойгу подчеркнул, что ремонт 2013 года только усугубил ситуацию — вентилируемый фасад был установлен без учета несущей способности кирпичной кладки.

Напомним, 12 июля в казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение пролетов-перекрытий одной из секций. В это время там находились 337 человек. Под завалами оказались 42 военнослужащих. 23 человека погибли, еще 19 солдат оказались в больницах. Жителей Тюменской области среди погибших и пострадавших не было. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 286 УК РФ (халатность, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, превышение должностных полномочий).

На заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу также отметил, что аварийная казарма 242-го учебного центра ВДВ под Омском будет снесена, на ее месте будет установлен памятный знак или часовня.

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