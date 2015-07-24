Сало может быть источником заражения африканской чумы

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявлены нарушения в ходе очередного рейда по предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории Тюменской области.
В рамках контрольных мероприятий установлены факты реализации сала общим весом более 18 кг без ветеринарных сопроводительных документов в Тюменском и Сладковском районах. В отношении четырех нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Информация для принятия мер направлена в Управление ветеринарии Тюменской области.
Отметим, что всего в текущем году сотрудниками Управления проведено 30 рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли свиноводческой продукцией, в том числе на территории Тюменского, Тобольского, Ишимского, Сладковского, Казанского, Уватского и Бердюжского районов Тюменской области. Практически повсеместно выявлены факты реализации свиноводческой продукции неизвестного происхождения, что создает серьезную угрозу заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории нашей области. С целью предупреждения распространения инфекции Россельхознадзор призывает граждан, владельцев подсобных хозяйств соблюдать ветеринарное законодательство.