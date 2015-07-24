Сало может быть источником заражения африканской чумы

Отметим, что всего в текущем году сотрудниками Управления проведено 30 рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли свиноводческой продукцией, в том числе на территории Тюменского, Тобольского, Ишимского, Сладковского, Казанского, Уватского и Бердюжского районов Тюменской области. Практически повсеместно выявлены факты реализации свиноводческой продукции неизвестного происхождения, что создает серьезную угрозу заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории нашей области. С целью предупреждения распространения инфекции Россельхознадзор призывает граждан, владельцев подсобных хозяйств соблюдать ветеринарное законодательство.