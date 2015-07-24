«Росконтроль»: 70% отечественных сыров и масла на рынке — фальсификат

По его словам, в свое время в Европе благодаря крупным штрафам, побороли поддельную продукцию. Россия, по данным экспертов, находится сейчас на первом месте по импорту пальмового масла в мире — его не запрещено добавлять в пищу, и даже детское питание. За год ввоз пальмового и других растительных масел вырос в два раза. Производство отечественных сыров подскочило на 30 процентов, хотя надои молока увеличились на 3 процента.