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«Росконтроль»: 70% отечественных сыров и масла на рынке — фальсификат

24 июля 2015, 09:32
Почти 70 процентов молочной отечественной продукции на рынке — фальсификат. Об этом заявил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов. По данным проверок качества молочной продукции, производители все чаще заменяют молочный жир растительными жирами, включая пальмовое масло.
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Тюмень

Экспертизу «Росконтроля» прошли 40 образцов отечественных сыров и масла. Борисов назвал это умышленным обманом потребителя, предложил ужесточить ответственность производителей. По словам председателя правления Национального союза производителей молока Андрея Даниленко, «контрольные закупки» с полок магазинов «особо подозрительной продукции» (низкая цена, неизвестный производитель, слишком мелкий шрифт на упаковке) эта отраслевая организация совместно с Роспотребнадзором проводит постоянно. И процент фальсификата здесь действительно, очень высок — до 70 процентов. Об этом сообщает «Российская газета».

Однако в общем объеме молочной продукции поддельная занимает не более 10–20 процентов, подчеркивает Даниленко. Он сообщил, что к этой осени будет готов законопроект о поправках в КОАП, в разы увеличивающий штрафы за фальсификацию продуктов питания." Сейчас контролеры, вылавливая подделки, вчиняют нарушителям имеющим сверхприбыли, мизерные штрафы в 10 тысяч рублей «за случай». Но когда будут штрафы от годового оборота предприятий, нарушители заплатят миллионы рублей»,- предупреждает Даниленко.

По его словам, в свое время в Европе благодаря крупным штрафам, побороли поддельную продукцию. Россия, по данным экспертов, находится сейчас на первом месте по импорту пальмового масла в мире — его не запрещено добавлять в пищу, и даже детское питание. За год ввоз пальмового и других растительных масел вырос в два раза. Производство отечественных сыров подскочило на 30 процентов, хотя надои молока увеличились на 3 процента.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил, что использование пальмового масла в продуктах питания может быть ограничено. Правительство также рассматривает варианты ужесточения ответственности за сокрытие наличия пальмового масла в составе до полного запрета его использования в детском питании.

#Новости#Молочная продукция#Сыры#Тюмень#Саша#Общество
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