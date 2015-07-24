«РН-Уватнефтегаз» встретился с подрядчиками

На предыдущем форуме, который прошел под лозунгом «Уват-2015: Созидая вместе», руководство предприятия и подрядных организаций определили главные цели совместных действий: производство и промышленная безопасность. Для их достижения были выделены ключевые направления: грамотное управление рисками, перемещение центра принятия решений «в поле» и «дисциплина исполнения».