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«РН-Уватнефтегаз» встретился с подрядчиками

24 июля 2015, 16:41
В тюменском Технопарке прошло ставшее уже традиционным мероприятие — форум руководителей ООО «РН-Уватнефтегаз» и подрядных организаций, работающих на Уватском проекте.
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Тюмень

Более 150 представителей подрядных организаций дочернего общества НК Роснефть — ООО «РН-Уватнефтегаз» — собрались вместе для подведения итогов совместной работы в I полугодии 2015 года, обмена опытом и обсуждения планов работы на будущий период.

На предыдущем форуме, который прошел под лозунгом «Уват-2015: Созидая вместе», руководство предприятия и подрядных организаций определили главные цели совместных действий: производство и промышленная безопасность. Для их достижения были выделены ключевые направления: грамотное управление рисками, перемещение центра принятия решений «в поле» и «дисциплина исполнения».

О том, как идет работа по этим направлениям и пошел разговор среди участников форума. Руководители подразделений РН-Уватнефтегаза и представители подрядных организаций обсудили вопросы охраны здоровья рабочего персонала, промышленной безопасности, вовлеченности и профессиональной подготовки сотрудников.

Кроме этого, подрядчикам было предложено для повышения профессионального уровня персонала использовать возможности внутреннего обучения, которое активно проводится в «РН-Уватнефтегаз».

Во второй части форума состоялась деловая игра. В завершении форума лучшие подрядчики были отмечены благодарственными письмами ООО «РН-Уватнефтегаз» за особый вклад в развитие Уватского проекта.

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