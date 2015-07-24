Не выбрал безопасную дистанцию и зацепил «Ладу»

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 33-летний водитель второго автомобиля получил растяжение связок позвоночника.
В Тюмени в этот день на улице Энергетиков автомобилем Volkswagen была сбита велосипедистка. Девушка ехала на велосипеде по пешеходному переходу, в нарушение правил дорожного движения. Она получила ушибы и растяжение связок на ноге.
На улице Холодильной автомобилем Ford сбит 37-летний мужчина. ДТП произошло на пешеходном переходе, у пострадавшего сотрясение мозга и ушибы. Водителю 22 года, его стаж — 4 года.
Chery и «Лада» 12-й модели столкнулись на пересечении Червишевского тракта и улицы Сибирской. Водитель китайской иномарки не учел требований дорожного знака, что привело к аварийной ситуации. 27-летний водитель «Лады» получил перелом ребер, ушиб головы и сотрясение головного мозга.
В столкновении Subaru и Daewoo на улице Агеева, 77 пострадала 35-летняя пассажирка Daewoo. Причиной ДТП послужило нарушение очередности проезда. У пострадавшей 35-летней женщины перелом ноги.
Всего 23 июля на дорогах Тюменской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 8 человек.