На Войновке обновили дворовую территорию

Еще до открытия на детской площадке негде было яблоку упасть — дети под присмотром родителей качались на новых качелях, кружились на каруселях, бегали по лабиринтам, играли в песочнице. Представители старшего поколения обсуждали на лавочках у подъездов последние новости и делились планами.
Руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин, приветствуя собравшихся, отметил: «Этот двор отремонтирован как раз к 429-летию города Тюмени. Район Войновки улучшается, преображается, становится современным и красивым, его уже нельзя назвать окраиной города. Детей и взрослых прошу быть настоящими хозяевами этой территории: рачительно относиться к проведенному благоустройству и заниматься качественным содержанием. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с главным городским праздником, пожелать провести его весело и посетить праздничные мероприятия».
Он также отметил, что это уже вторая дворовая территория Восточного округа, отремонтированная в этом году. Здесь выполнено комплексное благоустройство: заасфальтированы проезды и дорожки, разбиты клумбы, установлены скамейки, детский и спортивный игровые комплексы, высажены кустарники и деревья. Он выразил надежду, что этот двор станет любимым местом отдыха не только для жителей дома № 28 по ул. Станционной, но и для учащихся школы № 59, территория которой примыкает к двору, а значит, и для всего микрорайона.
Также он похвалил работу подрядных организаций, которые выполняют работу качественно и в срок. Праздник продолжился играми и конкурсами для юных жителей микрорайона, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Фото: rss-catalog.net