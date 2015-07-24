На Войновке обновили дворовую территорию

Он также отметил, что это уже вторая дворовая территория Восточного округа, отремонтированная в этом году. Здесь выполнено комплексное благоустройство: заасфальтированы проезды и дорожки, разбиты клумбы, установлены скамейки, детский и спортивный игровые комплексы, высажены кустарники и деревья. Он выразил надежду, что этот двор станет любимым местом отдыха не только для жителей дома № 28 по ул. Станционной, но и для учащихся школы № 59, территория которой примыкает к двору, а значит, и для всего микрорайона.