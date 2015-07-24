На водном фестивале в Тюмени появится дракон

«Фестиваль водных видов спорта впервые включен в программу Дня города. Это яркое и зрелищное событие, которое стоит посетить обязательно. Интересно будет всем: и детям, и взрослым. А такой экстремальный вид спорта, как вейкбординг, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжков будет держать в напряжении до конца выступления», — поведал один из организаторов фестиваля водных видов спорта, главный специалист МАУ «ТГМЦ» департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Артем Самарин.