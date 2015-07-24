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На водном фестивале в Тюмени появится дракон

24 июля 2015, 14:31
Сказочное шоу на реке Туре в Тюмени обещают горожанам в день 429-летия Тюмени, 25 июля. От моста Влюбленных до моста по ул. Челюскинцев развернется большое праздничное представление — фестиваль водных видов спорта, главным персонажем которого станет дракон.
Сюжет
Тюмень

Что за дракон встретит горожан, и чем он удивит, организаторы пока не раскрывают, чтобы не портить сюрприз.

В программе также ожидаются показательные выступления воспитанников СДЮСШОР № 2 и ДЮЦ «Авангард» на каяках и катамаранах. Спортсмены продемонстрируют гостям праздника различные «водные пируэты»: восьмерку, змейку и другие номера. Подхватят эстафету спортсмены из клуба «Wake Park RICHWOOD», которые исполнят экстремальные трюки на трамплинах. Завершится мероприятие парадом судов.

«Фестиваль водных видов спорта впервые включен в программу Дня города. Это яркое и зрелищное событие, которое стоит посетить обязательно. Интересно будет всем: и детям, и взрослым. А такой экстремальный вид спорта, как вейкбординг, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжков будет держать в напряжении до конца выступления», — поведал один из организаторов фестиваля водных видов спорта, главный специалист МАУ «ТГМЦ» департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Артем Самарин.

Водный фестиваль состоится в Тюмени 25 июля с 17 до 19 часов на реке Тура.

#Новости#Водные виды спорта#Фестиваль#Тюмень#День города#Женя#Культура
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