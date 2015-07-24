Две трети россиян не имеют денежных сбережений

Больше половины россиян (53%) рассказали, что тратят все деньги на текущие нужды, а отложить ничего уже не удается, 33% — тратят деньги на текущие нужды, а что остается, откладывают. При этом лишь 9% опрошенных полагают, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения, 45% с этим утверждением не согласны, сообщает РИА Новости.