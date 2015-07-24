Две трети россиян не имеют денежных сбережений

По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», у большинства россиян (59%) в настоящий момент нет сбережений. Рекордное количество положительных ответов на вопрос об их наличии был зафиксирован в 2013 году (40%), а отрицательных — в 1999 году, тогда сбережения имели лишь 10% респондентов.
Больше половины россиян (53%) рассказали, что тратят все деньги на текущие нужды, а отложить ничего уже не удается, 33% — тратят деньги на текущие нужды, а что остается, откладывают. При этом лишь 9% опрошенных полагают, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения, 45% с этим утверждением не согласны, сообщает РИА Новости.
За последний месяц 71% опрошенных не смогли ничего отложить после расходов на текущие нужды, 13% это сделать удалось, но меньше, чем обычно, а 9% отметили, что отложили такую же сумму, как и всегда. Только 1% респондентов смогли отложить больше, чем обычно.
Кроме того, выяснилось, что абсолютное большинство россиян (92%) держат свои накопления в рублях, 7% — в долларах и 4% — в евро. Также 38% указали, что сейчас лучше хранить сбережения на счете в банке.
Директор Тюменского регионального центра Банка Хоум Кредит дал тюменцам совет: «Свою сберегательную стратегию стоит корректировать с оглядкой на экономическую ситуацию. Например, ряд аналитиков прогнозируют ослабление курса рубля осенью. Но так ли это покажет только время, поэтому менее рискованная стратегия сбережений предполагает не вкладывать все имеющиеся деньги только в иностранную валюту, а открыть несколько вкладов в разных валютах, например, в рублях, долларах, евро. Так вы сможете обезопасить свои сбережения от изменений курса».
Фото: joke4you.net