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Большинство тюменских абитуриентов поступают на «Нефтегазовое дело» и «Экономику»

24 июля 2015, 13:58
Прием документов у абитуриентов, поступающих на очную форму обучения и заочную форму обучения за счет средств бюджета в высшие учебные заведения Тюменской области завершается сегодня, 24 июля.
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Тюмень

Лидерами по количеству поданных заявлений в 2015 году стали такие направления подготовки, как «Нефтегазовое дело», «Строительство», «Геология нефти и газа», «Техносферная безопасность», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Экономика», «Социология», «Юриспруденция», «История», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии» и «Биология».

Напомним, что каждый выпускник имел право одновременно подать документы в 5 вузов, в каждом из которых мог выбрать не более трех специальностей по всем формам обучения. Дальнейшее зачисление абитуриентов в общем конкурсе будет проходить в два этапа. На первом этапе по каждому направлению подготовки будет закрыто 80% бюджетных мест, на втором этапе — оставшиеся 20%.

Отметим, что абитуриенты подают документы в общей сложности на 15 программ обучения, поэтому конкурс по заявлениям в большинстве вузов составляет от 10 до 41 человек на место.

Напомним, что помимо бюджетных мест в тюменских вузах есть еще и коммерческие, какова ситуация со стоимостью обучения в тюменских вузах в 2015 году, можно прочесть здесь.

Стоит добавить, что прием оригиналов документов от абитуриентов из конкурсного списка продлится до 3 августа. Итоговое зачисление состоится 7 августа, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Фото: ipim.ru

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