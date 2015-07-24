Большинство тюменских абитуриентов поступают на «Нефтегазовое дело» и «Экономику»

Лидерами по количеству поданных заявлений в 2015 году стали такие направления подготовки, как «Нефтегазовое дело», «Строительство», «Геология нефти и газа», «Техносферная безопасность», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Экономика», «Социология», «Юриспруденция», «История», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии» и «Биология».
Напомним, что каждый выпускник имел право одновременно подать документы в 5 вузов, в каждом из которых мог выбрать не более трех специальностей по всем формам обучения. Дальнейшее зачисление абитуриентов в общем конкурсе будет проходить в два этапа. На первом этапе по каждому направлению подготовки будет закрыто 80% бюджетных мест, на втором этапе — оставшиеся 20%.
Отметим, что абитуриенты подают документы в общей сложности на 15 программ обучения, поэтому конкурс по заявлениям в большинстве вузов составляет от 10 до 41 человек на место.
Напомним, что помимо бюджетных мест в тюменских вузах есть еще и коммерческие, какова ситуация со стоимостью обучения в тюменских вузах в 2015 году, можно прочесть здесь.
Стоит добавить, что прием оригиналов документов от абитуриентов из конкурсного списка продлится до 3 августа. Итоговое зачисление состоится 7 августа, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.
Фото: ipim.ru