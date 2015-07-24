Большинство тюменских абитуриентов поступают на «Нефтегазовое дело» и «Экономику»

Напомним, что каждый выпускник имел право одновременно подать документы в 5 вузов, в каждом из которых мог выбрать не более трех специальностей по всем формам обучения. Дальнейшее зачисление абитуриентов в общем конкурсе будет проходить в два этапа. На первом этапе по каждому направлению подготовки будет закрыто 80% бюджетных мест, на втором этапе — оставшиеся 20%.