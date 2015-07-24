Большинство считает несправедливым разницу между бедными и богатыми

По оценкам респондентов нуждающихся в стране стало больше. В 1990 году о том, что бедных у нас «много», говорили 69%, то сегодня — 82%. При этом феномен бедности опрошенные объясняют по-разному: как недостаточной помощью государства нуждающимся семьям (69%), так и невозможностью детей из бедных семей получить хорошее образование и изменить свой материальный статус (67%). А с другой стороны — обыкновенной человеческой ленью, нежеланием некоторых предпринять что-либо для изменения своего положения (74%). Для справки, как показал опрос, бедной наши сограждане считают семью, чьи доходы на одного человека составляют в месяц в среднем не более 11 173 рублей.