Большинство считает несправедливым разницу между бедными и богатыми

Распределение доходов в нашем обществе, как четверть века назад, так и сегодня, большинство соотечественников считают несправедливым, однако за 25 лет эта доля немного снизилась с 84% в 1990 году до 77% в 2015 году. Данной точки зрения чаще придерживаются люди пенсионного возраста (82% старше 60 лет), малообразованные (83%) и малообеспеченные (82%), нежели молодежь (73% 18-24-летних), обучавшиеся в ВУЗах (73%), респонденты с высокими доходами (69%). С тем, что блага между людьми в целом поделены верно, сегодня согласны 19% опрошенных.
Если во времена перестройки существующую «несправедливость» объясняли, прежде всего, нелегальной выручкой и взятками (32%), то в наше время главной причиной считают неоправданно завышенные доходы некоторых людей (40%). Около четверти россиян по-прежнему пеняют на то, что социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды) получают несправедливо низкие доходы.
По оценкам респондентов нуждающихся в стране стало больше. В 1990 году о том, что бедных у нас «много», говорили 69%, то сегодня — 82%. При этом феномен бедности опрошенные объясняют по-разному: как недостаточной помощью государства нуждающимся семьям (69%), так и невозможностью детей из бедных семей получить хорошее образование и изменить свой материальный статус (67%). А с другой стороны — обыкновенной человеческой ленью, нежеланием некоторых предпринять что-либо для изменения своего положения (74%). Для справки, как показал опрос, бедной наши сограждане считают семью, чьи доходы на одного человека составляют в месяц в среднем не более 11 173 рублей.
В целом к нуждающимся россияне практически единодушно причисляют людей, которым едва хватает денег на еду (99%). Также по представлениям большинства опрошенных, бедными называют тех, кто с трудом может приобрести себе что-либо из одежды. Каждый второй (49%) к категории «бедных» причисляет людей, чьих доходов недостаточно для приобретения крупной бытовой техники и мебели. А для каждого десятого (10%) даже нехватка средств на личный автомобиль является признаком нужды.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 4–5 июля 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.