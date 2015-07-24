Базу на Липовом обязали пропускать людей к озеру бесплатно

Но ОАО «Тюменьторф» на арендованном земельном участке у озера Липовое организовало базу для массового отдыха и купания граждан и закрыло бесплатный вход к озеру и прибрежной полосе. «Чтобы попасть к водоему и его берегу, нужно пройти по территории базы, вход на которую платный (300 рублей в будни и 350 рублей в выходные дни) и организован через пропускной пункт», — сообщает природоохранная прокуратура.