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Базу на Липовом обязали пропускать людей к озеру бесплатно

24 июля 2015, 14:14
ОАО «Тюменьторф» оштрафовано на 210 тысяч рублей за нарушения прав граждан на свободный доступ к озеру Липовое в Тюмени. Нарушение выявила Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.
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Тюмень

По закону водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования, то есть общедоступными. Каждый гражданин может пользоваться таким объектом. Кроме того, гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования. Ширина береговой полосы озера составляет 20 метров.

Но ОАО «Тюменьторф» на арендованном земельном участке у озера Липовое организовало базу для массового отдыха и купания граждан и закрыло бесплатный вход к озеру и прибрежной полосе. «Чтобы попасть к водоему и его берегу, нужно пройти по территории базы, вход на которую платный (300 рублей в будни и 350 рублей в выходные дни) и организован через пропускной пункт», — сообщает природоохранная прокуратура.

Ведомство возбудило административное дело в отношении ОАО «Тюменьторф» по ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе). Накануне департамент недропользования и экологии Тюменской области подверг ОАО «Тюменьторф» штрафу в размере 210 тысяч рублей.

Судом предписано демонтировать ограждение к озеру. 20 июля 2015 года решение суда вступило в силу. В апреле 2015 года акционерное общество обжаловало решение районного суда в Тюменский областной суд, который 20 июля отклонил жалобу за необоснованностью. Решение районного суда вступило в силу и подлежит исполнению.

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