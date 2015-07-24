Андрей Шелудков: 90% пропавших взрослых находятся за несколько дней

— Дети и подростки по-прежнему достаточно часто убегают из дома. В этом году было 135 заявлений, всех нашли. Подростки уходят из семей из-за конфликтов с родителями, нежелания учиться, из-за жажды приключений. Бывает, что один и тот же несовершеннолетний убегает по три-четыре раза за месяц. Часто ищем детей из приютов, у них есть склонность к бродяжничеству. Находятся несовершеннолетние, как правило, месяц — это максимум, обычно речь идет о нескольких сутках. Часто подростки выходят на связь через социальные сети или по телефону, но не спешат вернуться домой, так как боятся последствий.