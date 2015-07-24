Андрей Шелудков: 90% пропавших взрослых находятся за несколько дней

Начальник отделения организации разыскной работы Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Андрей Шелудков в интервью корреспонденту Nashgorod.ru рассказал, как среди «потеряшек» оказываются дети и вполне самостоятельные взрослые, сколько пропавших в регионе людей не найдено до сих пор, и что делать, если не знаешь, где находится близкий человек.
В последние пару месяцев в социальных сетях часто появляются объявления о пропаже людей. В основном ищут взрослых мужчин, которые куда-то поехали и не вернулись домой. Кто-то объявился сам через какое-то время, но несколько человек разыскивают до сих пор. Действительно ли заявлений о пропавших без вести в этом году больше, или просто больше информации попадает в интернет?
— Всплеска как такового нет. В целом в текущем году количество заявлений о безвестном исчезновении людей даже снизилось — на 10% по сравнению с прошлым годом. В последнее время больше случаев становятся достоянием общественности: люди не только обращаются в полицию, но и размещают информацию в интернете, а затем ее подхватывают и распространяют средства массовой информации.
Вам это скорее помогает или мешает в поисках?
— Зависит от случая, но в основном ажиотаж вокруг пропавшего человека мешает: люди поднимают волну беспокойства, это бывает лишним.
Как вы считаете, с чем связано то, что теряются взрослые, вполне самостоятельные люди?
— В основном причина в бытовых конфликтах и семейных обстоятельствах, злоупотреблении спиртными напитками. Случается, что люди хотят уйти от проблем или долгов, часто просто уезжают, никого не предупредив. Многие не думают о родных, ведут себя безответственно, не ставя их в известность о своем местонахождении.
Вообще, если говорить о взрослых «потеряшках», какой примерно процент находится в течение нескольких суток?
— 90% пропавших в течение нескольких суток объявляются сами или их удается разыскать полиции. Еще определенный процент находится в течение месяца. При этом на поиски таких людей, просто уехавших в поисках приключений или бегущих от проблем, тратится много сил и средств.
Расскажите, как продвигаются поиски пациентов, ушедших из психоневрологических интернатов — Егора Шутова и Александра Мартюченко?
— Мероприятия по поиску данных граждан продолжаются. Было опрошено население, задействованы медицинские учреждения, водители маршрутного транспорта. Была информация о возможном местонахождении Мартюченко, но она не подтвердилась. Как оказалось, в Созоново видели совсем другого человека. И Мартюченко, и Шутов социально не опасны, поэтому гражданам не стоит их опасаться.
Если о пропажах взрослых в этом году много объявлений, то про убежавших детей — практически нет. Хотя подростки-бегунки — обычно проблемная тема для лета. Есть ли какая-то статистика по этому году? Сколько несовершеннолетних искали? Всех ли нашли?
— Дети и подростки по-прежнему достаточно часто убегают из дома. В этом году было 135 заявлений, всех нашли. Подростки уходят из семей из-за конфликтов с родителями, нежелания учиться, из-за жажды приключений. Бывает, что один и тот же несовершеннолетний убегает по три-четыре раза за месяц. Часто ищем детей из приютов, у них есть склонность к бродяжничеству. Находятся несовершеннолетние, как правило, месяц — это максимум, обычно речь идет о нескольких сутках. Часто подростки выходят на связь через социальные сети или по телефону, но не спешат вернуться домой, так как боятся последствий.
Много ли тюменских подростков путешествуют автостопом в то время, когда их ищут родители?
— Таких случаев мало. В основном несовершеннолетние из Тюмени находятся в самом городе или в окрестностях, далеко не уезжают.
Проводите ли вы профилактическую работу со сбежавшими подростками?
— В основном этим занимаются сотрудники ПДН. Но сотрудники уголовного розыска проводят профилактические беседы с найденными трудными подростками, чтобы в дальнейшем предотвратить уходы из дома.
Сколько вообще сейчас человек числятся без вести пропавшими в Тюменской области? Сколько среди них взрослых и детей?
— Пропавшими без вести числятся более 400 человек. Совершеннолетия на сегодняшний день не достигли трое, их имена хорошо известны — это Аня Анисимова, Настя Ложкина и Эдик Алимбаев, пропавшие несколько лет назад. С тех пор не было таких случаев, даже если возбуждались уголовные дела по фактам пропажи детей, они находились, и дела закрывали.
Розыск пропавших без вести — бессрочный?
— Поиски в рамках розыскного дела ведутся 15 лет. По истечении 15 лет, если проверены все версии исчезновения и исчерпаны все возможности, розыскное дело прекращается. Поиски могут быть возобновлены, если появились новые версии и обстоятельства. Если рассматривалась возможность, что в отношении пропавшего было совершено преступление, и было возбуждено уголовное дело, то розыск бессрочный.
Какие должны быть основания, чтобы материалы по пропавшему человеку передали в следственное управление СК РФ для возбуждения уголовного дела?
— В основном это происходит в случае установления криминальных признаков исчезновения. Такие признаки оцениваются в каждом случае индивидуально. Например, если пропал человек на машине или с крупной суммой денег, если у него есть долги или связи в преступной среде, если потерялся несовершеннолетний и т.д. Сотрудники полиции обязательно сообщают обо всех случаях безвестного исчезновения в следственный комитет.
В ориентировках с приметами пропавших всегда указывается телефон уголовного розыска отдела полиции или 02.
Много ли звонков поступает от граждан о том, что человека видели в том или ином месте?
— Уровень правосознания и гражданской ответственности жителей области на низком уровне, люди не спешат сообщать в полицию информацию по без вести пропавшим и разыскиваемым преступникам, звонят редко. Чаще всего граждане ограничиваются обсуждением пропавшего человека в социальных сетях, придумыванием различных версий. Пишут, что кого-то где-то видели, но все на уровне слухов.
А вообще вы мониторите социальные сети и форумы для поиска информации о пропавших?
— Да, мониторим, но случаев, чтобы от этого была реальная помощь, не припомню.
Если пропал человек, что следует делать его родственникам? Распишите, пожалуйста, четкий алгоритм.
— Для начала стоит обзвонить всех родственников и знакомых, потому что бывали случаи, когда полиция начинала искать человека, а он в гостях или вообще спит дома. Если никто не видел пропавшего, то нужно без промедления обратиться в полицию — в любой отдел или дежурную часть. Что необходимо знать о пропавшем? Во-первых, анкетные данные, состояние здоровья и психики, приметы — рост, телосложение, цвет глаз и волос, характерные черты, во что был одет. Во-вторых, время и обстоятельства исчезновения, предполагаемые причины ухода и места, где человек может находиться. Сотрудников полиции заинтересуют родственные и дружеские связи человека, могут потребоваться записные книжки и переписка в интернете. Для проведения поисковых мероприятий важно также, чтобы осталась в сохранности обстановка, в которой жил пропавший, желательно ничего не трогать в квартире, не выкидывать зубную щетку, бритву и другие личные вещи, содержащие биологические следы.