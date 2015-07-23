За сезон 42 человека заболели клещевым энцефалитом

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует жителям проявлять особую осторожность при выезде на природу. К эффективным средствам защиты населения от клещей относится индивидуальная защита людей. Находясь в лесу, заправляйте брюки в сапоги или носки, надевайте рубашку с длинными рукавами, заправляйте в брюки. Манжеты куртки должны быть застегнуты, как и ворот. Не рекомендуется находиться в лесу с непокрытой головой. Каждые 15 минут надо проводить поверхностные осмотры, и лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, тогда проще заметить клещей и вовремя их убрать. По возвращении домой тщательно осмотрите снятую одежду, себя и принесенные вещи. Кроме того, не забывайте использовать репелленты и акарициды при выезде за город.