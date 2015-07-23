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За сезон 42 человека заболели клещевым энцефалитом

23 июля 2015, 10:02
За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 182 человека (за предыдущую неделю — 125), в том числе 23 ребенка. Из них жителей Тюмени 68 человек.
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Тюмень

Как сообщает Роспотребнадзор, всего за сезон пострадало 11576 человек, из них 95% человек получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Госпитализировано за сезон 140 человек с подозрением на клещевые инфекции, у 42 пациентов подтвержден диагноз клещевой энцефалит, у 36 — клещевой боррелиоз.

Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Для профилактики клещевого энцефалита медицинскими центрами используются разрешенные к использованию в России вакцины.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует жителям проявлять особую осторожность при выезде на природу. К эффективным средствам защиты населения от клещей относится индивидуальная защита людей. Находясь в лесу, заправляйте брюки в сапоги или носки, надевайте рубашку с длинными рукавами, заправляйте в брюки. Манжеты куртки должны быть застегнуты, как и ворот. Не рекомендуется находиться в лесу с непокрытой головой. Каждые 15 минут надо проводить поверхностные осмотры, и лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, тогда проще заметить клещей и вовремя их убрать. По возвращении домой тщательно осмотрите снятую одежду, себя и принесенные вещи. Кроме того, не забывайте использовать репелленты и акарициды при выезде за город.

Взрослым жителям Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по клещевым инфекциям 8-9044-92-92-30.

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Клещи#Тюмень#Саша#Общество
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