Выиграй билет на концерт Джигана

Джиган — один из самых популярных хип-хоп исполнителей. Свой путь к успеху он начал в родной Одессе, там же родилось его сценическое имя — «Джиган». Артист был первым, кто решил проводить в Одессе хип-хоп и r`n`b-вечеринки.