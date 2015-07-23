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Выиграй билет на концерт Джигана

23 июля 2015, 11:32
Хип-хоп исполнитель Джиган выступит на сцене клубного ресторана «Максимилианс» 23 июля. У посетителей NashGorod.ru есть шанс попасть на концерт любимого певца бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Джиган — один из самых популярных хип-хоп исполнителей. Свой путь к успеху он начал в родной Одессе, там же родилось его сценическое имя — «Джиган». Артист был первым, кто решил проводить в Одессе хип-хоп и r`n`b-вечеринки.

В 2007 исполнитель переехал в Москву и официально стал артистом лейбла Black Star inc. В 2011 году Джиган получил две самые престижные музыкальные премии России — «Золотой граммофон» и «Песня года».

В 2012 году Джиган выпускает свой первый альбом «Холодное сердце», который готовился 3 года, в его записи приняли участие Юлия Савичева, Жанна Фриске, Анна Седокова и другие.

31 декабря 2013 года Джиган объявляет об уходе из компании Black Star inc. По истечении своего контракта поп-хип-хоп исполнитель принимает решение отправиться в самостоятельное плавание.

В феврале 2014 года презентует танцевальный трек «Надо подкачаться», который становится интернет-хитом. В сентября 2014 года Джиган и Юлия Савичева представляют вторую совместную работу и видео «Любить больше нечем». Дуэт оказывается на первой строчке в эфире радиостанций.

Конкурс

Чтобы выиграть билет на выступление хип-хоп-звезды, ответьте на несложный вопрос: «Что значит сценическое имя рэпера Джиган?».

Ответы присылайте на почту [email protected] с пометкой «Джиган», билеты достанутся авторам первых правильных ответов. В письме обязательно укажите ник на сайте, имя и фамилию, номер телефона.

#Новости#Музыка#Максимилианс#Концерты#Тюмень#Рэп#Ирина#Культура
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