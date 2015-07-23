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Вандалы безнаказанно орудуют в центре города

23 июля 2015, 10:18
С апреля взор тюменцев радовали остановки, которые изменили свой стандартный внешний вид в честь 70-летия Дня Победы. Остановочные комплексы были украшены фотографиями таких городов-героев, как: Ленинград, Севастополь, Москва, Брест и др.
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Тюмень

Однако сразу же после праздника появилась печальная тенденция: остановки стали подвергаться актам вандализма. Только за последний месяц на остановочный комплекс «Администрация города Тюмени», оформленный в честь подвига города-героя Севастополя, хулиганы нападали целых семь раз. Павильон разрисовывали, ломали, а с бокового стенда вырезали звёзду, в которой хранилась земля из великого города. Вандалы потрудились и над остановочным комплексом «Океан», на котором были изображения крепости-героя города Брест, несколько стенок было разрушено, а те, что еще держались, были исписаны.

Все эти правонарушения происходят в центре города и остаются без внимания администрации.

«Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Такое отношение к истории и памяти недопустимо. Просим немедленно отреагировать на происходящее», — прокомментировал исполняющий обязанности руководителя ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Рзаев.

#Новости#Вандалы#Тюмень#Молодая Гвардия#Саша#Общество
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