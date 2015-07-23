Вандалы безнаказанно орудуют в центре города

Однако сразу же после праздника появилась печальная тенденция: остановки стали подвергаться актам вандализма. Только за последний месяц на остановочный комплекс «Администрация города Тюмени», оформленный в честь подвига города-героя Севастополя, хулиганы нападали целых семь раз. Павильон разрисовывали, ломали, а с бокового стенда вырезали звёзду, в которой хранилась земля из великого города. Вандалы потрудились и над остановочным комплексом «Океан», на котором были изображения крепости-героя города Брест, несколько стенок было разрушено, а те, что еще держались, были исписаны.