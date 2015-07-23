В Тюмени построили первую теплицу с энергосберегающими экранами

Всего в хозяйстве построили два больших парника — один из них расположился на втором этаже будущего торгового павильона. Здесь планируют выращивать посевной материал декоративных и плодовых растений. Энергоэффективные технологии позволят совместить экологическую безопасность и скорость «взросления» продукции. Здесь удается постоянно поддерживать оптимальный для жизни различных растений микроклимат. По словам хозяйки теплиц, в этом году высадили посадочный материал позднее, однако готовую к продаже рассаду получили к положенному сроку: «Энергосберегающие экраны помогают выращивать растения зимой. Это одно из интересных корейских решений, оно снижает энергозатраты на 30%».