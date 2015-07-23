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В Тюмени построили первую теплицу с энергосберегающими экранами

23 июля 2015, 13:39
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Плодовое» (с. Луговое, Тюменский район) презентовали новую теплицу, построенную совместно с корейской компанией.
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Тюмень

В рамках V тюменской специализированной агропромышленной выставки «Сельскохозяйственная техника и оборудование» и Всероссийского дня агрохимического поля в среду, 22 июля, прошла презентация новой теплицы, построенной совместно с корейской компанией «SGT». При ее строительстве использовались современные иностранные разработки, позволяющие значительно сократить затраты на энергоресурсы при выращивании сельскохозяйственной продукции.

«Благодаря специальному покрытию теплицы с функцией водо- и снегоотталкивания даже во время сильного снегопада парник оставался чистым», — с гордостью рассказывает хозяйка владений, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Плодовое» Светлана Гаврилова и вместе с коллегами из Южной Кореи рассказала о преимуществах этого сооружения и продемонстрировала инженерные технологии.

«Буквально год назад мы только обсуждали возможность возведения такого тепличного комплекса, а сегодня уже показываем первую в России теплицу производства Республики Корея. Она станет хорошим подспорьем для производителей сельскохозяйственной продукции региона», — отметил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

Всего в хозяйстве построили два больших парника — один из них расположился на втором этаже будущего торгового павильона. Здесь планируют выращивать посевной материал декоративных и плодовых растений. Энергоэффективные технологии позволят совместить экологическую безопасность и скорость «взросления» продукции. Здесь удается постоянно поддерживать оптимальный для жизни различных растений микроклимат. По словам хозяйки теплиц, в этом году высадили посадочный материал позднее, однако готовую к продаже рассаду получили к положенному сроку: «Энергосберегающие экраны помогают выращивать растения зимой. Это одно из интересных корейских решений, оно снижает энергозатраты на 30%».

«Приятно отметить, что наше сотрудничество успешно реализовалось в строительстве парникового комплекса. Я уверен, что продукция с использованием корейских технологий станет примером практического взаимодействия частного бизнеса и государства. Это и создает рабочие места, и обеспечивает жителей свежими овощами и декоративными растениями», — подчеркнул советник посольства Республики Корея в РФ Кан Ин Гу.

Светлана Гаврилова надеется, что на полную мощность новые парники заработают уже через месяц. «Мы полностью запустим это здание и пригласим сюда наших садоводов», — заключила она.

Напомним, в четверг участники и гости побывают на Всероссийском дне агрохимического поля. В пятницу они переедут в агрофирму «КРиММ» Упоровского района, где будут продемонстрированы технологии выращивания овощных культур и семяпроизводства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

#Новости#Сельхозпроизводство#Республика Корея#Тюмень#АПК#Саша#Общество
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