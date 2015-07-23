В Ночь распродаж тюменцам подарят большие скидки

В Тюмени лето в самом разгаре, и многие жители нашего города используют самое теплое время года для того, чтобы заняться строительством и ремонтом. Некоторые, напротив, предпочитают летом отдыхать на рыбалке и охоте. Все тюменцы смогут 24 июля приобрести необходимые товары, которые пригодятся им как для проведения различных ремонтных работ, так и для отдыха, со скидкой 20%!