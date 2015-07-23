В Ночь распродаж тюменцам подарят большие скидки

Известный тюменский магазин для любителей и профессионалов «КрепыЖ» дарит жителям нашего города еще одну возможность приобрести полезные товары для строительства и ремонта, для сада, отдыха и туризма, охоты и рыбалки с существенной скидкой 20%. 24 июля с 20:00 до 01:00 в «КрепыЖе» пройдет Ночь распродаж.
В Тюмени лето в самом разгаре, и многие жители нашего города используют самое теплое время года для того, чтобы заняться строительством и ремонтом. Некоторые, напротив, предпочитают летом отдыхать на рыбалке и охоте. Все тюменцы смогут 24 июля приобрести необходимые товары, которые пригодятся им как для проведения различных ремонтных работ, так и для отдыха, со скидкой 20%!
Тюменцы найдут в магазине «КрепыЖ» большой выбор электроинструмента, который так необходим для тепловой и механической обработки материалов. Гайковерты, дрели, пилы, резаки, рубанки, пылесосы, молотки, лобзики, перфораторы, фрезеры, шуруповерты, шлифовальные машины — лишь небольшой перечень товаров, представленных в «КрепыЖе».
Многие виды строительных работ трудно представить без силового инструмента. Стабилизаторы напряжения и электростанции в огромном ассортименте также представлены в магазине. Кроме того, тюменцы обязательно оценят широчайший выбор строительной техники, метизной продукции, компрессорного, измерительного, сварочного оборудования, расходных материалов.
Посетить магазин «КрепыЖ» в Ночь распродаж стоит и любителям садов и огородов. Дачники смогут приобрести с большой скидкой садовую технику, насосное оборудование, теплицы и парники, поликарбонат, насосное и тепловое оборудование, хозяйственные товары и всевозможный инвентарь, который необходим для дачи и сада.
Безусловно, для любых строительных и ремонтных работ необходима специальная одежда. Магазин «КрепыЖ» позаботился и об этом. Тюменцы могут купить здесь рабочую одежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты.
Жителей нашего города, которые собираются этим летом отдыхать на природе, в магазине «Крепыж» в Ночь распродаж ждут палатки и тенты, рюкзаки и сумки, всевозможные товары для пикника, туристическая мебель и все, что может пригодиться на отдыхе на открытом воздухе.
Разумеется, многие жители Тюмени не могут представить себе лето без любимых россиянами занятий — охоты и рыбалки. Рыболовы-любители и профессионалы по достоинству оценят представленные в магазине товары для рыбалки. Здесь тюменцы найдут широкий ассортимент лодок, лодочных моторов. Любители порыбачить и поохотиться смогут также приобрести специальную одежду, обувь и головные уборы.
Напомним, в магазине «КрепыЖ» действуют и постоянные акции, позволяющие сделать покупки выгоднее. Так, существенные скидки на товары получают пенсионеры, именинники и новоселы, а при покупке на определенную сумму магазин дарит бесплатную доставку по городу.
Увидимся в Ночь распродаж 24 июля в магазине «КрепыЖ» по адресу: ул. Ветеранов труда, 47.
Время проведения акции: 24.07 с 20.00 до 01.00. Предложение не распространяется на товары, участвующие в других акциях. Справки по тел. 39-39-99.
Фото: http://d2hta2v7c0ovba.cloudfront.net