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В аварии на Широтной пострадал Nissan GT-R

23 июля 2015, 11:01
В среду, 22 июля, на перекрестке улиц Широтной и Федорова в Тюмени произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оно получило большой резонанс в социальных сетях, так как одним из участников аварии стал Nissan GT-R черного цвета.
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Тюмень

Как сообщили очевидцы, спорткар столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. «Мы с ребенком стояли на тротуаре и ждали, когда нам загорится зеленый свет, — рассказала тюменка Анна. — Тут вижу как со стороны Широтной поворачивает тот самый GT-R, на Федорова, а по Широтной летел джип. Как только увидела столкновение, ребенку сказала „Беги!“. Сама сделала пару шагов и запнулась, в итоге оказалась на траве. Машина меня не коснулась, отделалась ссадинами. Какие знаки светофора у них горели, сказать не могу. Никто перед нами не извинился. Ребенок был настолько испуганный, что даже температура на этом фоне поднялась».

«Я видела эту аварию с балкона 16-этажного дома, на моих глазах эти машины столкнулись, а девушку, которая шла с ребенком (девочка лет восьми) откинуло к деревьям, она отряхнулась и пошла снимать все на телефон, видимо была в шоке, водитель к ней даже не подошел, и она к нему тоже», — добавила другая свидетельница ДТП Екатерина.

«Только что свозили его на ТО, и сейчас снова повезем, но уже на ремонт…» — написал в своем «инстаграме» владелец службы эвакуации Даниил Земсков.

В УГИБДД Тюменской области пояснили, что, несмотря на жуткие повреждения автомобилей, в аварии никто не пострадал.

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