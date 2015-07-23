В аварии на Широтной пострадал Nissan GT-R

Как сообщили очевидцы, спорткар столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. «Мы с ребенком стояли на тротуаре и ждали, когда нам загорится зеленый свет, — рассказала тюменка Анна. — Тут вижу как со стороны Широтной поворачивает тот самый GT-R, на Федорова, а по Широтной летел джип. Как только увидела столкновение, ребенку сказала „Беги!“. Сама сделала пару шагов и запнулась, в итоге оказалась на траве. Машина меня не коснулась, отделалась ссадинами. Какие знаки светофора у них горели, сказать не могу. Никто перед нами не извинился. Ребенок был настолько испуганный, что даже температура на этом фоне поднялась».