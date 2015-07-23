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Ушел из жизни ветеран ВОВ Вячеслав Горковенко

23 июля 2015, 17:56
Ушел из жизни Вячеслав Карпович Горковенко, ветеран Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы в отставке.
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Тюмень

Вячеслав Карпович рано остался без родителей, жил в Благовещенске Амурской области. Войну с фашистами встретил пятнадцатилетним юношей. Работал на шахте, затем учился в Омском военно-медицинском училище. В числе других младших лейтенантов медицинской службы был направлен в Москву, где была сформирована группа из шести человек, и отправлена в Украинский штаб партизанского движения.

Там был сформирован отряд, который перебросили в Закарпатье. Начались многодневные рейды в тылу фашистских войск, сборы разведывательных данных о размещении опорных пунктов врага. В одном из боёв Вячеслав Горковенко получил два ранения, одно из них оказалось тяжёлым. После выздоровления младший лейтенант Вячеслав Горковенко служил в железнодорожных войсках, и в 1945 году восстанавливал мосты. В 1959 году окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию, и до 1976 года служил в войсках гражданской обороны, объехал много гарнизонов России, Армении и Казахстана.

В Тюмень был переведен в штаб Гражданской обороны начальником медицинского отдела в 1965 году. После службы работал в разных медицинских учреждениях города, был одним из организаторов Тюменского клуба ветеранов войны и труда.

Вячеслав Карпович как ветеран чехословацкого движения был награжден высшим орденом страны — Чехословацким военным крестом. На его парадном мундире орден Красной Звезды, медаль за Словацкое восстание, две медали «За отвагу» и много других правительственных наград, почетных знаков отличия. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Выражаем глубокие соболезнования, и разделяем боль утраты с родными и близкими Горковенко Вячеслава Карповича.

Прощание состоится 25 июля с 13 до 14 часов в Доме ритуальных услуг (ул. Одесская, 32).

#Новости#Ветераны ВОВ#Тюмень#Саша#Общество
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