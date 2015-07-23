Ушел из жизни ветеран ВОВ Вячеслав Горковенко

Там был сформирован отряд, который перебросили в Закарпатье. Начались многодневные рейды в тылу фашистских войск, сборы разведывательных данных о размещении опорных пунктов врага. В одном из боёв Вячеслав Горковенко получил два ранения, одно из них оказалось тяжёлым. После выздоровления младший лейтенант Вячеслав Горковенко служил в железнодорожных войсках, и в 1945 году восстанавливал мосты. В 1959 году окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию, и до 1976 года служил в войсках гражданской обороны, объехал много гарнизонов России, Армении и Казахстана.