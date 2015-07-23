«Тюменьстальмост» будет строить мосты и вокзалы в Казахстане

Генеральный директор завода Станислав Кушнаренко отметил: «В Астане усиленно готовятся к международной выставке ЭКСПО, которая пройдет в 2017 году. Новый вокзальный комплекс будет построен из металлоконструкций завода „Тюменьстальмост“. Еще один крупный объект находится в Удмуртии, куда мы ежемесячно отгружаем 700–800 тонн на строительство моста через Каму. Кроме того, сейчас идет освоение Дальнего Востока компанией „Транснефть“, которая занимается трубопроводами. У нас давно сложились партнерские отношения с восточным подразделением этой организации. Они уверены в качестве нашей продукции, мы же не подводим заказчиков. Так что в этом году начнем поставки металлоконструкций на Дальний Восток».