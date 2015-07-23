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«Тюменьстальмост» будет строить мосты и вокзалы в Казахстане

23 июля 2015, 11:47
Один из крупнейших заводов Тюменского района «Тюменьстальмост» участвует в большой стройке в Астане. Сейчас ведется активная работа над заказом из Казахстана. Ежемесячно завод поставляет по три тысячи тонн продукции.
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Тюмень

Генеральный директор завода Станислав Кушнаренко отметил: «В Астане усиленно готовятся к международной выставке ЭКСПО, которая пройдет в 2017 году. Новый вокзальный комплекс будет построен из металлоконструкций завода „Тюменьстальмост“. Еще один крупный объект находится в Удмуртии, куда мы ежемесячно отгружаем 700–800 тонн на строительство моста через Каму. Кроме того, сейчас идет освоение Дальнего Востока компанией „Транснефть“, которая занимается трубопроводами. У нас давно сложились партнерские отношения с восточным подразделением этой организации. Они уверены в качестве нашей продукции, мы же не подводим заказчиков. Так что в этом году начнем поставки металлоконструкций на Дальний Восток».

Что касается моста в Тюмени через Туру по Челюскинцев, то он, по словам Станислава Кушнаренко, будет закончен осенью этого года. Все металлоконструкции давно поставлены. Жители города, особенно его заречной части, ждут скорейшего открытия моста. Там сейчас идут работы по сопряжению, асфальтовому покрытию и подъездным дорогам, по обустройству набережной и ограждений. В ближайшем будущем мост на Челюскинцев начнет работать, сообщают в управлении информационной политики администрации Тюменского муниципального района.

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